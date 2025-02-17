好爸爸竟是獸父！性侵10名親生孩和2童達21年　受害人3歲起遭淫辱

德國發生獸父性侵12名孩童的駭人風化案。1名曾亮相電視節目而被冠上「好爸爸」稱號的男子，原來是人面獸心的壞人，他承認21年來對自己10名親生子女和他們的2名年幼朋友伸出狼爪，當年上電視時已經露出狼相，部份受害人從3歲起淪為目標，慘遭淫辱多年。



案件曝光後，被告在庭上認罪，聲稱仍然非常愛惜自己孩子，希望接受治療和獲得對方原諒。被告一旦罪成，將面臨最高10年監禁。



被告在上庭試圖用物件遮臉，阻止在場記者拍照。（網上圖片）

單親爸爸贏得美譽另結新伴侶

外媒於今年2月報道，64歲男被告斯特芬（Steffen H.）居於德國薩克森（Saxony）萊比錫（Leipzig） ，本身與前妻育有8名孩子，但因前妻離開，令他成為單親爸爸，獨力照顧所有孩子。斯特芬於2006年受邀前往電視節目分享箇中辛酸，因而獲得「Papawittchen」外號，這個綽號是由德語單詞「爸爸」和「白雪公主」合成，意是是好爸爸。

單親爸爸故事吸引了許多人關注，有1名女子願意和斯特芬交往並協助照顧其子女，他們隨後結婚，再生下4名孩子。

12名孩童慘成性侵目標，部份人從3歲起已經受害。（示意圖/gettyimages）

好爸爸真身是獸父 性侵12名孩童

但所謂「好爸爸」真身竟是獸父，斯特芬當年上電視時，已經向自己親生子女伸出狼爪，之後出生的孩子一樣成為目標，連子女的年幼朋友都沒有放過，部份人從3歲起已經受到淫辱。

稱愛惜子女望能獲原諒

案件曝光後，檢方指控斯特芬由2001年至2022年期間總共性侵12名孩童，包括其10名親生子女和其2名朋友，只有2名親生孩子倖免，被告上庭試圖用物件遮臉，阻止在場記者拍照，他承認罪行，聲稱「對自己行為感到羞恥」，明言仍然非常愛惜自己孩子，想接受治療，希望獲得對方原諒。由於被告認罪，所有受害者都毋須出庭作證，他一旦罪成，最高可被判入獄10年，法官將於3月底作出判刑。

斯特芬妻子表示，對性侵一事毫不知情，他事後離開丈夫，並和孩子們一起成為共同原告，而部份孩子目前已經成年。

（綜合）