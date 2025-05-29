2歲童被親友1舉動染上疱疹　導致左眼穿孔永久失明　母：心都碎了

親吻小孩要小心！1名現居納米比亞幼童被母親發現左眼腫脹流淚，母親起初以為是普通感染，使用抗生素眼藥水後沒有加多理會。直到幼童用手力抓眼球，左眼「彷如沒有感覺」，母親意識到事態不妙，立即前往就醫。檢查後發現幼童左眼角膜出現穿孔，多次手術無法挽回視力，左眼永久失明。



醫生指可能因親友過度親吻幼童臉頰或額頭，令單純疱疹病毒進入眼睛，感染眼角膜而引發嚴重併發症。成人感染單純疱疹病毒，通常會導致「唇瘡」，然而對於嬰幼兒可導致致命性腦炎或嚴重視力損傷。



2歲幼童胡安左眼腫脹流淚，檢查後發現左眼角膜出現4毫米的穿孔。（Facebook圖片）

2歲男童左眼角膜有4毫米穿孔

外媒報道，現居納米比亞的2歲幼童胡安‧薩伊曼（Juan Saaiman）被母親蜜雪兒（Michelle Saaiman）發現左眼腫脹流淚。蜜雪兒最初以為是普通感染，因此按醫生指示為胡安滴抗生素眼藥水後，便沒有加多理會。

2日後，蜜雪兒發現胡安竟毫不猶豫地將手指放進左眼內，力抓眼球，左眼彷如「沒有任何感覺」。蜜雪兒意識到事態不妙，立即前往就醫，檢查後才發現胡安左眼角膜出現4毫米的穿孔，經過多次手術及抗病毒治療，仍無法挽回視力，左眼永久失明。

單純疱疹病毒進入眼睛

院方檢查發現父母未感染單純疱疹病毒，排除父母傳染可能﹐醫生推斷胡安是被親友過度親吻臉頰或額頭，而親吻者是唇瘡患者﹐單純疱疹病毒透過手部接觸進入眼睛，感染了眼角膜而引發嚴重併發症。

醫生表示成人感染單純疱疹病毒後，通常會導致唇疱疹，俗稱「唇瘡」，但對於免疫系統尚未發育完全嬰幼兒來說，單純疱疹病毒感染可導致致命性腦炎或嚴重視力損傷。

母親蜜雪兒（左二）指胡安染病後情況迅速惡化，眼睛腫脹模糊，彷彿有異物擋住視線。（Facebook 圖片）

母親：沒想到親吻帶來如此可怕後果

蜜雪兒憶述，胡安染病後情況迅速惡化，「兒子出現感染狀況後開始哭鬧不止，眼睛腫脹模糊，彷彿有異物擋住視線。我心都碎了，沒想到只是親吻，竟會帶來如此可怕的後果」。 不過面對如此情況，蜜雪兒仍然積極尋持治療方案，胡安亦將會接受3個不同的手術，為將來有機會進行眼角膜移植手術做好預備。

目前胡安右眼仍健康，但家人擔心他再次受到感染，嚴格遵守醫療團隊建議，蜜雪兒也透過社群媒體提醒家中有孩童家長，「不要讓任何人親吻他們，特別是新生兒！HSV恐造成無法挽回的傷害」。

（綜合）