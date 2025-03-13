公廁廁紙如有「這種痕跡」千萬別用？被指隨時染愛滋肝炎等傳染病
撰文：聯合新聞網
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使用公廁時，如果沒有廁紙會十分令人頭痛。
但國外有網友提醒，在使用公廁的廁紙之前一定要仔細檢查，否則會有感染疾病的風險。
很可能是吸毒者清潔針頭的血跡 醫生也同意有感染風險（點圖放大瀏覽）：
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根據《每日郵報》報道，一位TikTok用戶提醒大眾在使用公共的廁紙前，要記得檢查上面是否有細小的污漬，他指出這些污漬是毒品施用者在清潔他們的髒針頭時留下的血跡，並警告大眾，要是接觸到這些血液，就可能感染愛滋、HIV、丙型肝炎等疾病。因此他建議：
如果看到廁所的廁紙長這樣，那就快跑。
不少網友被這則短影片嚇到：
「解鎖了我的新恐懼」
「我再也不用公廁了」
「我以後都要自己帶廁紙了」
而根據網紅醫生塞梅德梅茲爾（Sermed Mezher）的說法，透過廁紙傳播病毒的風險「非常罕見」，但仍「有可能」發生。
專家們長期以來都有提醒，毒品施用者可能會用一些臨時的方式清潔針頭，如使用廁紙擦拭。但這樣無法消除病毒，還可能導致病毒轉移到公共設施上，進而害其他人與病毒接觸。
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