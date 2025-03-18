感動！入住屯門醫院　驚見醫護咁對認知障礙長者　網民：值得表揚

公立醫院醫護短缺但病人數量多，而近日有網民發帖指入住屯門醫院時，發現院內病房已經「爆棚」。不過，院內醫護雖然忙碌，卻仍願意耐心安撫病房中1名患有認知障礙症的長者，例如當長者未能理解已入院及認出所用床具非私人物品時，醫護人員會訛稱正在清潔，而非忽視長者的不安。醫護人員的態度令樓主深受感動，大讚對方「值得表揚」。



有網民入住屯門醫院時，發現醫護人員雖忙，卻願意耐心安撫病房中1名患有認知障礙症的長者。（資料圖片）

遇見有認知障礙症長者不理解已入院

該名網民在Facebook群組「真.屯門友」發帖，表示近日需入住屯門醫院，其間發現病房有名患有認知障礙症的長者。該名長者因未能理解身處醫院，故在起居上不時感到困惑，如尋找私人物品，或者認為身上棉被並非自己所用的。

所幸院內醫護人員體諒情況且耐心解釋，盡量安撫其情緖，樓主舉例稱「佢話唔係呢張被，姑娘答佢污糟攞咗去洗未乾；又話唔見咗電話，姑娘好耐性咁同佢講因為壞咗攞咗去修理」。樓主又透露住院期間「病房爆棚」，而醫護雖忙仍細心對待該名長者，認為「嗰度啲醫護人員值得表揚」。

樓主指病房中有名患有認知障礙症的長者，未能理解身處醫院。（《律戰江湖》劇照）

網民感動讚「白衣天使」

有網民深受感動，亦有人留言稱讚「真白衣天使」、「白衣天使唔係咁易做。少啲EQ都唔得」、「要同認知障礙嘅老人家溝通唔易㗎」；亦有人勸多體諒醫護辛酸，並建議樓主可撰寫表揚信，「有值得表揚嘅事，不妨寫實體感謝信或咭畀醫院，讓醫護人員有被讚賞的機會」、「如果真係有緣遇到好醫護，寫張咭仔表達下心意支持下啦，做得唔好都盡量體諒下啦」。

（Facebook）