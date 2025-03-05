好人好事！少女大叔助視障女上巴士　感動女乘客：香港人外冷內熱

善行不以小而不為！有港女在網上分享好人好事，指在西隧口等巴士時，有後生女從第二條隊扶住位視障女子來排隊，並交帶其他乘客如有9XX巴士到站，便幫忙提她上車。之後該9XX巴士埋站時，排隊頭的大叔自告奮勇走到隊尾扶視障女子上車，而司機叔叔本來也想下來幫手，但見已有人協助，於是轉頭向車廂大叫1句：「麻煩揾人讓一讓位畀佢吖唔該！」，坐在關愛座的男乘客即時「彈起身」讓座，大叔扶視障女子坐下後也逕自走上巴士上層。車廂瞬間回復平靜，各自低頭玩手機。



港女事後有感而發，「香港人其實外冷內熱，遇到有人要幫手就自動埋位，唔駛講嘢都好有默契，夾手夾腳搞掂後就會秒速散去」、「或者呢啲就係唔捨得離開嘅原因之一」。



不少網民也在帖文下留言，「香港人骨子裏都是這樣，種落的，感謝香港人」、「香港好多唔守規矩／亂X咁嚟／冷血嘅人，但都仲有好多外冷內熱／熱心人／善心人／樂於助人嘅人」、「這正是平常的香港人啊！」。



巴士站有少女及大叔幫忙視障女子上巴士。（《踩過界2》劇照）

一眾乘客自告奮勇幫視障女上巴士

有港女早前在Threads分享這宗好人好事，指早前在西隧口等巴士，有後生女從第二條隊扶住位視障女子來排隊，並交帶其他乘客如有巴士到站便幫忙提她上車，之後巴士到站，排隊頭的大叔立即自告奮勇，走到隊尾扶視障女子上車，而司機叔叔本來也想落車幫手，但見到有人協助，於是轉頭向車廂大叫：「麻煩揾人讓一讓位俾佢吖唔該！」本身坐在關愛座的男乘客聞言立即「彈起身」讓出座位，大叔扶視障女子坐下後，走上巴士上層，「然後車廂又回復一片平靜，各自低頭撳電話」。

樓主：香港人其實外冷內熱

樓主遇到這暖心事件，不禁有感而發，「香港人其實外冷內熱，遇到有人要幫手就自動埋位，唔駛講嘢都好有默契，夾手夾腳搞掂後就會秒速散去，回復原本無乜表情嘅狀態」，樓主指自己親身經歷過好多次，「或者呢啲就係唔捨得離開嘅原因之一」。

樓主被眾人行為感動，在網上分享這宗暖心事件。（資料圖片）

帖文引來不少網民留言，「香港人骨子裏都是這樣，種落的，感謝香港人」、「香港好多唔守規矩／亂X咁嚟／冷血嘅人，但都仲有好多外冷內熱／熱心人／善心人／樂於助人嘅人」、「這正是平常的香港人啊！」。