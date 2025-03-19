人妻習武與師父出軌│離婚後孩子愈大愈像姦夫　綠帽男驗DNA崩潰

伴侶出軌固然傷心，而自己一直愛惜的子女並非親生骨肉就更加崩潰。台南1名人妻學習武術時，與教練發展出「師生戀」，多次性交偷歡。人妻先後誕下2名孩子，丈夫十分疼愛孩子，但夫婦其後因其他問題而離婚，而丈夫一直不知枕邊人出軌。



直至孩子日漸長大，人妻才驚覺第2名孩子愈大愈像姦夫，唯有將實情告知前夫，綠帽男DNA後證實該孩子非自己親生，立即怒告姦夫，結果獲賠60萬新台幣（約15.3萬港元）。



原告不知自己戴綠帽，非常疼愛孩子。（示意圖/gettyimages）

前夫不知戴綠帽 疼愛2孩子

台媒於今年3月報道，案件在台南地院審理，涉事男女於2005年6月結婚，婚後生下2名孩子，男方非常疼愛孩子，但這段婚姻關係維持大約13年，雙方在2018年7月離婚。前夫在忘離婚後仍然愛惜孩子，經常帶同2名小孩一起出去遊玩，包括前往動物園，前夫更讓孩子騎在其肩膀上，足見與爸爸與孩子感情深厚。

雙方尚未離婚之際，前妻學習武術，認識已婚的杜姓男教練，發展出「師生戀」。（示意圖/gettyimages）

前妻與武術教練暗譜「師生戀」 向前夫透露出軌

但原來夫婦尚未離婚之際，前妻去學習武術，認識已婚的杜姓男教練，竟與師父發展出「師生戀」，每隔2至3天見面，近乎每次都會發生關係，直到2023年4月才正式分手。

離婚後前妻發現第2名小孩長得愈來愈像杜男，但杜男不肯認帳，前妻於2023年5月無奈告知前夫自己曾出軌，希望對方與孩子進行親子鑑定。前夫聞訊照做，發現第2名孩子真的並非自己親生骨肉，怒告杜男索償100萬新台幣（約25.5萬港元）精神撫慰金，以及67萬新台幣（約17.1萬港元）撫養費用，從出生後到發現並非親生為止，總共撫養67個月，每個月要賠1萬新台幣（約2,500港元）。

法官判處被告賠償60萬新台幣（約15.3萬港元）。（示意圖/gettyimages）

被告否認通姦生子 被判需賠60萬新台幣

杜男否認通姦生子，聲稱女方曾指「前夫叫我生的，說他會視如己出」，認為原告早知孩子並非親生骨肉，但都自願扶養，而且撫養費用只是依據行政院公布的每人每月平均消費支出，再取其平均值計算，沒有提出實際單據，加上他們離婚時已協議由女方單獨行使負擔孩子的權利義務，因此原告只是多付2017年11月至2018年7月總共8個月的扶養費。

法院考慮到杜男碩士畢業，目前已經退休，現時在社區大學擔任兼職講師，每月收入不固定，大約5,000至6000新台幣（約1,200至1,500港元），加上原告不足以證明曾支付扶養費，判處杜男賠償60萬新台幣（約15.3萬港元），全案可以上訴。

（綜合）