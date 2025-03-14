雙重背叛！新婚2年夫出軌　愛巢變炮房小三竟是親人　妻子怒提告

伴侶出軌已經是令人傷心氣憤，如果小三是自己親人，就更加是雙重背叛！台中市1名人妻驚揭新婚第3年，丈夫竟與她的胞姊發展婚外情，甚至把家居當炮房。人妻怒告親姊姊索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。法官經審理後，判處被告賠償25萬新台幣（約6.38萬港元）。



人夫和妻子的胞姊發展婚外情，一家人的愛巢甚至變成偷情炮房。（示意圖/gettyimages）

人夫出軌妻子親姊 每月至少1次愛愛

台媒於今年3月報道，案件在台中地院審理，人妻指出，與丈夫在2019年3月結婚，婚後育有1名小孩，最初以為家庭生活完美，豈料丈夫於2021年3月出軌，對象更是她的胞姊。

2人在雙方住所或旅館發生關係，每個月最少1次，胞姊經常向妹夫傳送充滿性暗示的訊息和照片，外出期間，胞姊毫不掩飾，會和妹夫做出親暱行為，這段不倫戀去到2023年10月中旬才正式結束。

人妻怒告親姊姊，主張對方做出背棄親情的行為，令她受到極大痛苦。（示意圖/gettyimages）

法官判處賠償25萬新台幣

人妻直到2024年2月才意外驚揭這段雙重背叛婚外情，憤怒地控告胞姊，主張胞姊做出背棄親情的行為，令她受到極大痛苦，索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。

法官翻閱人夫自白書確認出軌，被告行為侵犯原告配偶權，嚴重破壞夫妻生活，足以讓原告在精神上感受到莫大痛苦，雖然認為原告有權要求賠償，但金額過高，判處被告賠償25萬新台幣（約6.38萬港元）精神撫慰金，案件仍可上訴。

（綜合）