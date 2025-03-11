舊手機藏出軌證據！綠帽夫驚見情慾對話崩潰　姦夫捱告求免賠敗訴

「舊訊息應該刪走，再沒留憑證！」，台灣新竹1名人夫因手機故障，因而借用妻子的舊手機，卻驚揭妻子與姦夫的情慾對話，內容顯示他們曾多次性交，即使分開了，但多年來仍然保持聯絡，雙方明顯餘情未了。綠帽夫向姦夫怒償100萬新台幣（約25.5萬港元），姦夫辯稱，即使曾經出軌，但已經超過10年，相信請求權已經失效，惟法官經審理後判處被告需賠償30萬新台幣（約7.66萬港元）。



人夫因手機故障，因而借用妻子的舊手機，詎料驚見妻子與姦夫的親密對話，因而揭發姦情。（示意圖/gettyimages）

借用妻舊手機揭發姦情 仍然藕斷絲連

台媒於今年3月報道，案件在新竹地方法院審理，涉事夫妻於2005年結婚，育有1子，到了2024年3月，丈夫因手機故障，故暫時改用妻子舊手機，卻意外發現妻子和姦夫的情慾對話，驚悉他們早於2012年開始展開不倫戀，其間不但多次發生關係，姦夫甚至曾攜帶妻子和自己的未成年小孩出遊，性關係維持至2017年便結束。

惟妻子與姦夫直到2022年7月仍有聯絡，對話更流露出愛意，女方提及「昨晚做夢夢到你」、「想我呦」、「我在你心裡呀」等字句，姦夫則回應「你想我嗎？」，而且寫上露骨言詞和圖案。

對話內容顯示妻子和姦夫多次發生關係，即使分開，但多年來仍然保持聯絡，雙方明顯餘情未了。（示意圖/gettyimages）

法官不接納被告說辭 判處賠償30萬新台幣

綠帽夫認為，事件嚴重侵害其配偶權，令到自己承受極大精神傷害，怒告姦夫索償100萬新台幣（約25.5萬港元）精神慰撫金。姦夫卻辯稱，在2012年認識女方，當時不知道對方已婚，而且2人早已沒有超出朋友之間的關係，即使曾經出軌，相信超過10年，請求權已經失效。

法官經審理後卻認定，雖然大部份對話都是女方主動發起，但被告回應超出一般異性友誼界線，不接納其口供，判處賠償30萬新台幣（約7.66萬港元），彌補綠帽夫精神損害。

（綜合）