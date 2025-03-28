內地媽攜BB車上九巴被阻　司機要求咁做後續尷尬　被批歧視內地人

乘搭巴士要注意攜帶物規定。內地小紅書瘋傳影片，有內地媽推着「嬰兒車（BB車）」乘搭九巴49X時，被司機要求收起「BB車」，否則不開車；內地媽感到着急尷尬，嘗試4分鐘也未能成功收「BB車」，結果被司機要求下車。內地媽之後坐上另1部巴士，發現有坐輪椅老人用綁帶固定輪椅就可以乘車，質疑「司機並沒有告知」，聲言「這次，真是長教訓了」。



事件引起內地網民熱議，不少人批評是歧視內地人，「香港的規矩僅對內地人容錯率低」、「香港啊，真的每次去體驗感都很差」、「和內地比香港沒有人情味的城市」。不過也有網民讚司機做法正確，「出於安全因素考慮，嬰兒車必須折疊好」、「我覺得司機還是很正規」，又揶揄指摘「歧視」的網民不守規矩，「評論區敏感肌真多，更好的反映出大家其實都不愛講規矩」。



內地小紅書瘋傳影片，有內地媽推着「嬰兒車（BB車）」乘搭九巴49X時，被司機要求收起「BB車」，否則不開車。（示意圖／資料圖片）

內地媽搭九巴被司機要求收起「BB車」

該內地媽3月15日（星期六）於內地社交平台小紅書以「香港，被巴士司機請下車」為題發布多段影片，驚呼「今天才知道香港巴士，嬰兒車要折疊起來」。

內地媽指出，當日她帶着2名孩子及推「BB車」乘搭九巴49X，但被司機要求收起「BB車」，「帶着兩個孩子，媽媽和妹妹上車後，司機說嬰兒車收起來，不然他不開車」。

內地媽被要求收起「BB車」，但嘗試數分鐘未能成功，最終要下車。（影片截圖）

擾攘4分鐘「BB車」無法收起要下車

由於很久沒用「BB車」，她「忘記」如何收車，「還好這個站上下車時間比較長。自己也很着急和尷尬」，然而嘗試3至4分鐘仍未能成功收車，結果被司機要求下車，「我就只能一個人搬着嬰兒車準備下車，大的哭着要和我一起下車，然後，我們兩個人就這樣下車了」。

質疑雙重標準：長教訓了

不過事件未結束，內地媽表示，下車後在巴士站等車時，有1位老人與她一起研究怎麼收起「BB車」，並告訴她「其實可以將嬰兒車用公車上的綁帶綁起來，固定不動就可以了」。她聞言質疑為何司機沒有告知，「不知道是所有公車都可以，還只是一部份？當時司機並沒有告知」，而她坐上另外1輛巴士，看到有坐輪椅的老人用綁帶固定輪椅四周就可以乘車，令她疑惑更深，「這次，真是長教訓了」。

內地媽指，坐上另外1輛巴士，看到有坐輪椅的老人用綁帶固定輪椅四周就可以乘車，令她疑惑更深，「這次，真是長教訓了」。（影片截圖）

內地網民批「歧視內地人」掀爭議

事件觸發內地網民爭議，不少人批評是歧視內地人，「和內地比香港沒有人情味的城市」、「我感覺香港的規矩僅對內地人容錯率低」、「香港啊，出現什麼事我都不驚訝了，真的每次去體驗感都很差」、「生孩子後我就沒去過香港，香港朋友親戚說好久沒見，讓我去，我說不了，我怕被歧視。澳門去過多次」。

不過也有網民讚司機做法正確，「出於安全因素考慮，嬰兒車必須折疊好。老人家說可以用綁帶綁起來，其實也不行的，那是固定輪椅的。因為沒出事故所以怎麼說都可以，一旦出事故，巴士司機肯定會被問責吧」、「我覺得司機還是很正規」、「必須收，自己買的車怎麼可能忘了怎麼收」、「上次我後面也有一個香港寶媽，但是他那個嬰兒車好像疊不了，司機沒讓他上車」、「為安全起見，司機提示是對的」、「有這個規則就說明有前車之鑒，這樣規定是為了雙方好」。

事件觸發內地網民爭議。（示意圖）

亦有網民揶揄指摘「歧視」的網民不守規矩，「評論區敏感肌真多，更好的反映出大家其實都不愛講規矩」。

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，而巴士上乘客可毋須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，違者即屬犯法，可處第2級罰款5,000元及監禁6個月。