九巴阿婆2元乘車要求再半價：我貢獻多！　司機咁回擊　後續超狂

巴士長者樂悠咭2元乘車優惠與長者八達通「半價」優惠，不可以同時使用。有乘客於網上發相發文表示，日前乘搭九巴72K時，有前往大埔富蝶邨老婦上車時質問司機為何沒有半價，車長回應樂悠咭2元乘車優惠不會與其他優惠重疊，老婦即「發爛渣」指「我貢獻了不少，用盡社會福利有何問題？」。老婦之後不斷辱罵司機，到站後更報警稱被阻離開及辱罵。該乘客不忿老婦做法，遂發文公審。



帖文引來網民熱議，批評老婦離譜，「2蚊半價即係要$1？」、「正X人」、「想知佢貢獻咗乜」。有網民則估計老婦可能有精神問題，應予體諒。



有老婦乘搭九巴72K時，質問司機為何沒有半價。（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

老婦2元乘車優惠搭九巴要求再半價

該乘客於2月7日（星期五）在Facebook群組「大埔人大埔谷」發布多張相片，指乘搭九巴72K時，有1名老婦從大埔聖母聖心小學上車，支付車資時卻質問司機「為何不是半價的？」。

老婦聲言「我貢獻了不少，用盡社會福利有何問題？」。（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

老婦自言貢獻多：用盡社會福利有何問題？

樓主表示，司機聞言有禮貌地解釋樂悠咭已享有2元乘車優惠，不會與其他優惠重疊，惟老婦不滿回答，繼續質問司機「為何政府不給予半價？」。老婦又稱，她平日是步行回家，今次是「特意嘗試」乘搭巴士回家，更聲言「我貢獻了不少，用盡社會福利有何問題？」。

老婦辱罵司機 到站後續更狂

樓主補充，車程中該老婦不斷以「白癡」、「發神經」、「八婆」攻擊司機。然而事件仍未完結，當巴士到達富蝶邨總站後，老婦竟「假裝可憐」報警，稱自己被阻止離開和辱罵。樓主不忿老婦做法，發文公審，質疑老婦是否涉及「虛報案件」。

車程中該老婦不斷以「白癡」、「發神經」、「八婆」攻擊司機，到站後更報警。（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

網民批老婦離譜

網民看過帖文，大部份都批評老婦離譜，「2蚊半價即係要$1？」、「呢啲人真係好X煩」、「佢想用半價，無人阻佢喎，唔好一陣發現畀多咗又喺度嘈」、「正X人」、「想知佢貢獻咗乜」、「所以而家好討厭72X線……已經要畀錢搭車仲要受難！」。

不過，也有網民估計老婦可能有精神問題，應予體諒。