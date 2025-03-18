進化版大埔名物？港女着衫驚見「提子」這樣排列　網民：好大鑊！

【大埔名物／14粒／臭屁蟲】這種「提子」要小心！有港女於網上大埔群組發布相片，指在其衣物上發現有多粒「大埔名物」，外形像「提子」的物體，驚呼「着咗先發現，被啲提子嚇死」。



「大埔名物」其實是俗稱「14粒」的荔枝蝽象（臭屁蟲）蟲卵，每逢春夏會在本港新界區出沒，當中以大埔區最頻繁。帖文引來網民熱議，有人分享同類經歷，「咁快又開始有」；但亦有大部份網民發現相中蟲卵出現1個詭異情況，直指「好大鑊」。



有港女於網上大埔群組發布相片，指在其衣物上發現有多粒「大埔名物」。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

港女衣物現「大埔名物」：被提子嚇死

大地回春，又是「大埔名物」出沒時候。有港女3月15日於Facebook群組「大埔TAI PO」發布相片，留言「着咗先發現，被啲提子嚇死」。

從相片見到，樓主的黑色衣物上黏附多顆綠色、外形像「提子」的蟲卵，總共有13粒，整齊排列。

樓主的黑色衣物上黏附多顆綠色、外形像「提子」的蟲卵，總共有13粒，整齊排列。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

網民見1情況驚呼：好大鑊

網民看後議論紛紛，有街坊分享同類經歷，「我試過放工返到屋企換衫先至見到」、「咁快又開始有」、「好在未爆開」。

不過，由於蟲卵一般是「14粒」排列，現時卻只有13粒，缺少了1粒，令不少網民憂慮，「好似異形，唔見咗粒好大鑊」、「差咁粒喎，睇下個身度有冇」、「去沖涼換晒衫先啦，隨時會黏喺身」、「快啲揾返嗰1粒！」。樓主回應時指出，「都唔知仲有1粒跌咗喺邊……應該唔係好耐，仲係好細粒，黏得好實」。

港女驚呼「被啲提子嚇死」。（《家族榮耀》劇照）

「大埔名物」要這樣處理

臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠們活躍的日子，在本港新界區經常出沒，許多居民都曾在衣物發現「14粒」，其中以大埔區最頻繁，故有網民形容是「大埔名物」。

臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，通常會產下「14粒」蟲卵。（網上圖片）

一旦臭屁蟲的蟲卵爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液，可能引起皮膚敏感及在衣物上留下難以清洗污漬；如接觸到眼部，更會帶來劇痛。若遇上臭屁蟲，最好戴手套用手或柔軟的工具輕輕搣走或趕走牠；如果不慎接觸臭液，應該立即用大量清水清洗。