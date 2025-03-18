少女凌晨點外賣按錯地址　陌生人門前取回　1原因網民誤會偷外賣

使用網上平台點外賣時，緊記檢查清楚送遞地址！近日網上流傳1段影片，2名少女凌晨使用Keeta平台點外賣，使用定位輸入地址時，系統定位了另一棟大廈，她們未檢查清楚就送出訂單。最終2名少女為取回外賣，只能在凌晨2時多進入送錯的大廈，偷偷在別人單位鐵門上拿走屬於自己的外賣。



少女原想分享「大頭蝦」經歷，惟因帖文其中一句寫道「凌晨兩點幾出咗去偷外賣」，令未有細看帖文的網民產生誤會。有網民提醒少女小心用字，「報錯地址『取回』、『攞返』，就不是用『偷』的字眼，引起其他人誤會」，又提醒最好應向外賣平台客服反映，「唔好自己去攞返」。



近日網上流傳影片，2名少女在外賣平台輸入錯地址，故偷偷在別人單位鐵門上拿走屬於自己的外賣。（Threads影片截圖）

少女點外賣輸入錯地址 在陌生人門前取外賣

樓主日前在Threads發文寫道，「冇嘢勁得過我老best（好友）撳咗去第二幢樓，凌晨兩點幾出咗去偷外賣」。樓主上傳了1段19秒影片，可見她與朋友在大廈走廊急步行走，她笑問「我哋係度做咩？」，隨後2人一起指着掛在一單位鐵門上的Keeta外賣袋，朋友小心翼翼地拿走外賣，離開時不斷小聲地說「對唔住，對唔住，對唔住」，少女邊小聲取笑朋友，邊走到升降機前按「𨋢掣」離開。

少女上傳了一段19秒影片，可見她與朋友在大廈走廊急步行走，她笑問「我哋係度做咩？」。（Threads影片截圖）

網民誤會偷別人外賣 兩少女留言解釋

帖文引來大批網民觀看，有網民誤會少女偷其他人的外賣，發文少女在留言區強調，「沒有偷人哋的外賣」，解釋因在應用程式輸入錯地址，故要自行前往取回，又解釋用「偷」字的原因，「純粹好似賊仔咁，夜麻麻去人哋嗰度攞返自己個外賣」。

少女朋友亦留言說，「唔係偷外賣啊」，指出「我喺frd屋企用我手機叫外賣」，定位系統顯示了另一棟大廈，「我冇睇清楚，到咗之後開門發現個外賣唔喺門口」，她查看應用程式才發現出錯，「半夜出去人哋棟樓攞返自己外賣」。

兩人一起指着掛在一單位鐵門上的Keeta外賣袋。（Threads影片截圖）

網民建議日後手動輸入地址

有網民留言笑說，「解鎖成就：自己偷自己外賣」，有人則表示「樓下看更肯畀你哋2個入嚟已經算係咁，正路嚟講係唔畀」、「好彩外賣無漏汁，有時唔好彩啲外賣會漏汁，如果半夜三更仲要唔係我叫嘅外賣掛喺門口漏汁，我真係⋯…」、「有同感，試過個外賣員送錯咗，叫我自己去拎返，真係好似偷緊人哋外賣咁」。

有網民提醒少女為免定位地址出錯，可選擇手動輸入，「點解咁多人淨係睇到個『偷』字？明明第一行已經講咗個外賣撳錯咗去第二棟，其實定位好多時都唔準，地址呢啲記得下次手打算」。

少女朋友小心翼翼地拿走外賣，離開時不斷小聲地說「對唔住，對唔住，對唔住」。（Threads影片截圖）

少女邊小聲取笑朋友，邊走到升降機前按「𨋢掣」離開。（Threads影片截圖）

網民擔心擅闖他人大廈涉違法

另有網民提醒勿胡亂將影片放上網，「知你唔係偷，但其實無乜必要擺上網，有啲嘢覺得可能無咩大問題，放上網畀人笑下，但可能會令自己有麻煩」。有留言提醒，擅闖其他大廈還拍攝到別人門牌，有可能誤打誤撞下犯法，「建議阿妹，下次人哋送錯餐，直接回報畀外賣平台CS，唔好自己去攞返」。