對蝦過敏！女生叫外賣問「蝦子拿掉」　再提一要求獲店家暖心回應

不想下廚，不少人會選擇叫外賣。最近台灣1名女子在社交平台發文分享窩心暖事，她上傳照片，顯示她叫了海鮮豆腐鍋的外賣，由於自己會過敏，便在訂單留下備註，希望店家拿掉餐點中的蝦，又問道「可不可以多一片豆皮？不能的話也沒關係，謝謝你」。樓主表示過去叫外賣時都不會注意到訂單紙，不料今次卻獲得店家的暖心回應，在備註旁寫上「好的」及畫了笑臉，引來網民熱議。



樓主叫了海鮮豆腐鍋的外賣，由於自己會過敏，便在訂單留下備註，希望店家拿掉餐點中的蝦 ，又問道「可不可以多一片豆皮？不能的話也沒關係，謝謝你」。（Threads圖片）

店家在訂單字條窩心留言

樓主在Threads上發文及上傳照片，顯示她日前點了1份海鮮豆腐鍋的外賣，要價150元台幣（約35港元），樓主在訂單留下備註，稱「請幫我把蝦子拿掉，會過敏，謝謝。可不可以多一片豆皮？不能的話也沒關係，謝謝你」。樓主在文中指，過去她都不會留意到訂單紙條上的內容，但今次想不到竟獲店家親自回應，窩心說道「好的」，還又畫了個笑臉。

樓主稱過去她都不會留意到訂單紙條上的內容，但今次想不到竟獲店家親自回應，窩心說道「好的」，還又畫了個笑臉。（《雙甲小食店》劇照）

網民讚：台灣人有人情味

帖文很快就獲大批網民留言回應，紛紛表示店家與樓主的互動很有愛，並大讚店家有人情味，「我也是對蝦會過敏，也想遇到這麼暖的店家」、「台灣人很可愛，很有人情味」、「外送平台也變成社交平台了」，亦有人分享自己的暖心及搞怪經歷，「上次看到一個備注寫：希望可以幫我加辣，讓我後悔出生的那種。因為快收攤了我真的加了平常五倍的辣，順便回覆『後悔了嗎？』，後悔的話給個五顆星，然後他就真的給我了」、「我記得有一次點了個漢堡我瘋狂加肉餅然後不要醬汁，來的時候店員留了一張卡片說『好啦最後一張單了，蛋白質給你加爆』，暖我一個月」、「哈哈我遇過照加的，旁邊寫那就不要點海鮮鍋！」

不過，對於有網民質疑樓主麻煩和貪小便宜，樓主其後留言回應，「我會過敏是真的，另外豆皮我很愛吃沒錯，所以才想說可不可以多一片，我也沒有強求店家一定要加或是加一堆」。