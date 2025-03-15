譚仔外賣米線食出曱甴腳！港女稱有陰影：以後唔敢食　譚仔咁回應

連鎖餐廳米線疑現曱甴腳？日前有港女購買譚仔雲南米線外賣，吃到中途卻於碗內夾出1條似是曱甴腳異物，於是致電店舖投訴。店員解釋指因公司近期曾進行滅蟲工作，相信對方意思是指「有可能唔小心跌咗一啲殘骸落去」。她事後雖獲退款，但就不滿解釋，質疑店舖於滅蟲施工後，未有徹底清洗廚房工具，故於網上公審事件。有網民認為樓主應向食環署舉報，同時要求店舖作出賠償。



譚仔國際集團公司回覆《香港01》表示，譚仔雲南米線一向高度重視食品安全及衛生，按照慣例分店會定期在晚間關店後進行滅蟲工作，並在翌日早上開始營業前徹底清潔樓面及廚房，確保衛生水平。就是次事件，集團已安排相關店鋪進行大清潔，及聘請專業滅蟲公司進行全面檢查及處理，以確保環境及食物衛生符合標準。集團對此次事件深表歉意，並承諾進一步加強分店的清潔流程及衛生監控措施，以確保良好的顧客體驗。



有港女購買譚仔雲南米線的外賣，吃到中途驚見疑似曱甴腳。（示意圖／資料圖片）

外賣譚仔雲南米線 中途疑食出曱甴腳

事主在threads圖文並茂發帖，指於天水圍天澤商場的譚仔雲南米線購買外賣，中途卻吃出「曱甴腳」。從照片所示，樓主進食米線期間，於碗中夾出1條疑似曱甴腳的異物。樓主見狀即時致電涉事分店投訴，店員回覆因近日公司曾進行滅蟲工作，樓主相信對方意思是指「有可能唔小心跌咗一啲殘骸落去」，故質疑「都已經係前幾日嘅事，你同我講呢啲嘢」，不解店舖於滅蟲施工後，為何未有徹底清洗廚房工具。

事主稱有陰影：以後唔敢食

樓主補充，她男朋友事後前往該分店雖然獲得退款，但就再次要求店舖給予解釋，「咁過份嘅事真係得一句唔好意思？」。店員則不停致歉，只回覆「呢啲事大家都唔想」，所以直言「好有陰影，以後唔敢食」。

港女吃到中途，驚見疑似曱甴腳異物。（threads圖片）

港女吃到中途，驚見疑似曱甴腳異物。（threads圖片）

網民建議：報食環

有網民指涉事店舖衛生一般，「佢哋啲單print完直接擺落個碗到再淋湯」，故建議樓主需要追究事件，「建議直接報食環（署）」、「要求舖頭賠償」。

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