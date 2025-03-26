港鐵大媽挨扶手！女生手臂被壓反遭辱罵：要敬老　這樣回應1句KO

乘坐港鐵時挨着扶手隨時影響他人，行為相當自私。有港男在網上分享經歷，指早前坐港鐵時，目擊有年輕女乘客被3名大媽圍攻。當時女生捉住扶手，有名大媽走近「挨落條柱度，挨住女仔隻手」，女生禮貌地阻止對方，大媽卻與友人突然發飆，狂鬧女生要敬老，後來再有名陌生大媽加入戰團，潑婦罵街式繼續大鬧。女生反而冷靜地回應：「無家教！」讓3名大媽更扯火，不停地辱罵該女生，但女生未有理會她們，「成個過程女仔好硬淨，有料」，港男只怪自己隔太遠愛莫能助，而當時車上也沒有人幫口替女生解圍。



帖文一出引來不少網民熱議，有人稱十分討厭港鐵的「柱男柱女」，「比我唔忍得」、「叫人敬老，笑死，佢哋睇吓自己咩行為先」、「真心唔明點解咁鐘意挨柱，唔會覺得唔舒服咩？本人遇過2次，我照樣捉住條柱（唔係我唔想用扶手我身高唔夠呀）人哋懶理繼續挨」。



樓主目擊大媽挨扶手時壓住年輕女生的手臂，女生出聲阻止反惹來3名大媽辱罵。（《狗陣》劇照）

大媽挨扶手壓住女生手臂

有港男在Threads上發文，表示在港鐵目擊年輕女生被「恰」過程，他早前坐港鐵，見有女乘客捉住扶手，有大媽走來挨住扶手不特止，更將身體挨在女生隻手上。此時女生禮貌地阻止大媽：「 阿姐，唔好挨落嚟。」大媽與同行友人立即一輪咀，你一言我一語狂鬧該女生，還說：「捉住扶手囉，挨咗一陣啫，你要敬老，你可以縮開扶其他地方」。

３大媽潑婦式鬧女生要敬老 女生反擊：無家教

此時，在旁另1名陌生大媽也加入戰團，表示「依家啲後生不知所謂，要敬老」。該女生淡定回敬：「我係後生過你啊！」然後3名大媽「發咗癲狂鬧個女仔」，面對潑婦罵街式圍攻，女生冷靜反擊：「無家教」，大媽立即發飆「做咩話冇家教 你話邊個冇家教？」，女生逐一指住她們回應「你係無家教，一、二、三個」。其後女生笑着與2名外籍朋友談話，「3個潑婦好大聲咁講擔心個女仔同個白人講啲乜嘢，隔咗一陣女仔同朋友中環落車」。樓主認為該女生沒有被3名大媽挑釁到，讚她「好硬淨，有料」。

網民則分享對付港鐵「柱男柱女」的絕招。（資料圖片）

網民教絕招應付「柱男柱女」

樓主指自己隔太遠愛莫能助，當時車上也沒有人幫口替女生解圍。帖文引來不少網民留言，有人十分討厭港鐵的「柱男柱女」，「比我唔忍得」、「叫人敬老，笑死，佢哋睇吓自己咩行為先」、「真心唔明點解咁鐘意挨柱，唔會覺得唔舒服咩？本人遇過兩次，我照樣捉住條柱（唔係我唔想用扶手我身高唔夠呀）人哋懶理繼續挨」。

有網民則分享對付這種情況的絕招，「我都成日遇到呢啲柱男柱女，當係咁間唔中咳幾嘢同拎紙巾出嚟抹下鼻水，多數啲人走都走唔切」、「之前試過有個阿姐埃個頭埋嚟扶手想逼我走，我直接用手指彈佢個頭，之後拎轉頭佢好嬲咁望住我，但係又唔敢鬧」。