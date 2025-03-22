女生醉後遭男友撿屍性侵！偷拍淫片放上網　6年後收熱心通知怒告

飲酒時記得量力而為，以免飲醉後被不懷好意的人趁虛而入。台北1名女子過去飲醉酒後，被時任男友有機可乘撿屍性侵，而且偷偷將過程拍下，繼而將影片上載至社交平台分享。受害人當時懵然不知，隨後2人因其他理由分手，約6年後收到熱心網民通知，才驚悉自己遭到撿屍性侵，憤而報警提告。台北地檢署最近以涉嫌乘機性交、無故竊錄他人非公開活動、違反《個人資料保護法》等罪名，起訴涉案男子。



黃男趁受害人仍未酒醒，伸出狼爪撿屍性侵，甚至偷拍性愛過程，更在社交平台上載影片及女友的個人資料。（示意圖/gettyimages）

遭時任男友撿屍性侵 偷拍片上載社交平台

台媒於今年3月報道，黃姓男被告於2018年11月與女受害人交往，之後某天早上，受害人在住所仍未酒醒，黃男侵機伸出狼爪，對受害人撿屍性侵，甚至偷拍性侵過程，更把影片上載至社交平台，並且加上女方的個人資料，包括其instagram帳號。

受害人收到熱心網民通知，才驚悉自己當年遭到撿屍性侵。（示意圖/gettyimages）

受害人收到熱心訊息 大怒報警提告

之後他們分手，直到2024年，有熱心網民見到相關影片，於是透過instagram聯絡受害人，她才知道自己遭到撿屍性侵，大怒報警。台北地檢署於今年3月17日完成調查，控告黃男涉嫌乘機性交、無故竊錄他人非公開活動、違反《個人資料保護法》等罪名。

（綜合）