恐怖！夜蒲女凌晨醉酒call車歸家　司機色心起撿屍回住所脫褲猥褻

夜蒲醉酒最好有朋友護送回家！台灣有女生凌晨享受夜生活後酒醉，由朋友電召網約車送回家，未料司機見女生酒醉色心起，經過女生住所附近未停車，反而載回自己家中，脫去對方長褲，隔住內褲撫養對方下體，不停提出性要求。女生雖意識模糊但不停推開對方拒絕，直至她驚醒後馬上報警。司機辯稱上車時意識清醒，上門後仍有互動，否認猥褻，但法官審閱證據後批評他違反職業道德，判乘機猥褻罪罪成，判處有期徒刑1年。



有名台灣醉酒女子凌晨叫車歸家，卻被鄭姓司機載往位於新北淡水區的住處並進行猥褻。（示意圖/GettyImages）

司機見女乘客醉酒色心起

案情指，2023年8月28日凌晨約4時，1名女生在台北信義區夜蒲後，因醉酒意識不清醒，友人代為電召網約車送她回住所。原本專門接載旅客的鄭姓司機接單，見女生喝醉而意識糢糊，無力下車，於是起了歪念，先載到對方住處附近，但未按目的地停車，反而載她返回自己位於淡水的住所，原本僅需約30分鐘的車程，被延長至接近50分鐘。

鄭男回家後將女事主抱上床，脫去對方長褲，隔着內褲撫摸女方下體，多次提出性要求。女事主雖意識模糊，但仍多次推開表示拒絕，鄭男仍繼續猥褻行為。直示清晨女生清醒過來馬上報警，鄭男被捕。

女乘客驚醒後立即報警，鄭男遭拘捕及起訴。（示意圖/GettyImages）

被告否認指控 受害人要求法庭重罰

案件審理期間，被告否認猥褻，辯稱女事主上車時意識清醒，因為在對方住所停車不便，經同意才載到自己住處休息，而且女事主上門後仍有和他互動，未出現受性侵害的恐懼。受害女生則請求法官重判。

法官認為根據受害人的供詞、叫車資料及DNA證據等，足以認定被告乘機猥褻，批評被告作為職業司機應有職業操守，卻趁受害人醉酒乘虛而入，對受害人造成嚴重身心創傷，應予嚴厲譴責。由於被告自始否認犯罪，未曾與受害人達成和解，犯後態度非佳，判被告乘機猥褻罪罪成，判處有期徒刑1年。

（綜合）