媽媽的男友是淫魔！姊妹遭性侵　19歲姊墮胎後續受害　色男遭重判

台灣發生姊妹同遭性侵的駭人風化案。新北市1名男子與女鄰居交往後，遷往與女友和其2名女兒同住，卻先後對姊妹伸出狼爪，其中姊姊在19歲時被性侵至懷孕，墮胎後仍繼續遭色男性侵，最終落淚揭破事作，報警提告。



案件審理期間，姊妹的母親與被告仍保持戀人關係，而且曾收到幼女妹告知遭被告性侵的訊息，但她直接刪除。法官審視案中證據後，判處被告1項「成年人故意對少年犯強制性交」和2項「強制性交」罪名成立，重囚12年6個月。



被告在庭上否認性侵姊妹。（示意圖/gettyimages）

被告否認性侵姊妹 律師懷疑遭誣告

台媒於今年3月報道，案件在新北地院審理，男被告被指2020年和女友同居後，在屋內性侵女友的2名女兒。其中2020年至2021年，男被告潛入姊妹房內，性侵仍在就讀高中、未滿18歲的妹妹；到了2022年和2023年則2次性侵姊姊。直到姊姊在公司出席性侵害課程時，喃喃自語表示遭到性侵，旁邊同事聽到後走近了解，陪同受害人報警，案件因而曝光。

男被告否認罪行，代表律師辯稱，被告和2名原告原本感情良好，姊姊2013年8月親手寫卡感謝被告，但自從被告孫女於2018年出生後，打算將孫女帶回住所同住，姊妹自此因學業和交友問題和母親及被告發生爭執，姊妹不滿被告管教，更想搬出家門，因而誣告被告。

姊姊19歲時因遭到性侵而懷孕，最終堕胎。（示意圖/gettyimages）

姊妹供稱遭性侵 姊姊墮胎後仍受害

妹妹卻表示，自己從國一起遭到被告性侵，當時和姊姊同房不同床，曾經看到被告性侵姊姊，聽到木床床板搖動聲和撞牆聲，即使她本身入睡了，卻仍會驚醒過來。

姊姊亦指，小三起即遭被告性侵，到2022年5月已19歲，遭到被告性侵導致懷孕，由母親陪同墮胎，但當時她不敢向母親坦白，只能謊稱可能是前男友的骨肉。至翌年農曆新年前，被告威脅如果姊姊不配合，就會傷害其母親，再度性侵得逞，她不敢向母親說出真相，擔心被母親責怪勾引其男友。姊姊更指，在屋內目擊被告性侵妹妹，出於同1個原因，所以她不敢張揚阻止。

法官判處12年6個月有期徒刑。（示意圖/gettyimages）

法官裁定罪成 重囚12年6個月

法官翻閱相關證據，涉事母親曾表示被告是家中經濟支柱，甚至購買手機給2名原告，所以長女寫卡感謝被告，行為合符常理。母親目前仍是被告的女友，承認收到幼女妹訊息，告知曾遭被告性侵，但她直接刪除訊息，並向女兒表示「如果是真的，我跟你們一起搬走」。而原告的母親是否相信被告，只是其主觀感受，不能成為對被告有利的證據。

法官指出，2名原告已經成年和另住別處，和被告沒有仇恨，不需要冒着作偽證風險來誣告被告，判處1項「成年人故意對少年犯強制性交」和2項「強制性交」罪名成立，合併12年6個月有期徒刑。

至於姊妹供稱從小三和國一起遭到被告性侵，法官認為年代久遠，指證內容並非一致，判處無罪，全案仍可上訴。

（綜合）