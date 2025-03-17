性交驅邪？通靈男稱「魔神仔」纏身　叫友人女兒裸體畫符性侵拍片

台灣發生「性交驅邪」離譜案件。嘉義市1名男子垂涎友人女兒的美色，訛稱女生遭到「魔神仔」（台灣民間傳說中誘導人類到山林中的鬼怪）纏身，必須作法驅邪。友人夫妻信以為真，受害女生在大學讀書，對通靈男言詞半信半疑，被迫脫衣裸身，任由對方在身上畫符，而且多次發生關係和拍下性侵過程，但受害人開始發覺有可疑，於是向警方報案。嘉義地檢署其進案件，被捕男子遭羈押禁見。



張男上門手持仿製槍或空氣長槍，擺出射擊姿態，聲稱可以「驅邪」。（示意圖/gettyimages）

吹噓懂得通靈 驅邪為名性侵友人女兒

台媒於3月後報道，涉案張姓男子大約40歲，沒有穩定工作，和受害人父母是多年好友，經常吹噓自己懂得通靈。友人夫妻本來迷信，容許對方上門「驅邪」，即使見到張男在屋內手持仿製槍或空氣長槍，擺出射擊姿態，都覺得對方成功「驅邪」。

之後張男聲稱友人女兒被「魔神仔」纏身，所以沾染厄運，由去年12月至今年2年期間，假借作法名義，多次將女生帶到汽車旅館，要求對方裸身，以便張男在身上畫符，藉此多次發生關係，甚至拍攝整個性侵過程。

受害人最終報警。（示意圖/gettyimages）

受害人報警 警方扣查手機和槍枝

受害人一直半信半疑，質疑張男垂涎自己美色，但見到對方持有不明槍枝，所以遲遲不敢出聲，之後才鼓起勇氣主動報案。

警方在台中市拘捕張男，扣查手機、1支空氣長槍及2支仿製槍等證物，槍枝被送往刑事局進行檢測，以確定威力。

涉案男子被捕，遭法官羈押禁見。（示意圖/gettyimages）

涉案男子承認強制性交 否認拍攝

案件在嘉義地院提堂，張男承認強制性交，但否認未經同意拍攝性交畫面。檢方提出張男刪除多筆和受害人對話紀錄，相信對方若獲准保釋，可能會繼續毀滅證據，懇請法官批准將張男羈押禁見。

法官認為除了有受害人口供之外，目前尚有通訊程式其他對話紀錄佐證，案情嚴重，考慮到張男承認情節仍然和受害人口供有出入，有待調查，恐防有人影響證人或畏罪逃亡，因此裁定羈押禁見。

（綜合）