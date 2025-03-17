騙財騙色！渣男邀女生拍野戰影片　性侵後仲呃錢　終極裁決下場慘

台灣發生性侵騙案。1名渣男深夜在西門町搭訕1名女生，訛稱合作拍攝成人影片賺錢，女生信以為真，進入公廁拍攝「野戰影片」，渣男成功騙色，不但沒有提供酬勞，而且前後以多種名義騙走女生超過50萬新台幣（約12.7萬元），女生懷疑受騙報警。案件經過3次審理，法官一審時裁定被告性侵無罪，但詐欺和恐嚇罪成，判囚1年5月，二審改判性侵有罪，入獄5年8個月，詐欺及恐嚇取財3罪各判刑6個月至8個月，全案再次上訴，最高法院駁回上訴定讞。



女生遭騙財騙色，之後不肯再匯款，郭男傳送訊息和影片截圖，恐嚇對方轉帳。（示意圖/gettyimages）

聲稱拍攝成人片 騙財又騙色

台媒於3月報道，郭姓男子有多項詐欺前科，2022年3月凌晨零時許，郭男在西門町街頭向1名女生搭訕，謊稱自己是成人網站主持人，正在尋找女生拍攝成人影片，聲稱會有報酬。郭男提出只要對方在5分鐘內讓他有生理反應，即可獲得5萬新台幣（約1.3萬港元）獎金，同時承諾過程中不會觸碰女生，並會為女生容貌打格才上傳至成人網站。女生聞言心動，跟隨對方到附近停車場公廁內拍攝「野戰影片」，最後被郭男性侵得逞。

事後郭男聲稱不能使用該段影片，唯有先播放其他人拍攝的影片，所以需要付錢給對方，暫時向女生無法支付酬勞。郭男之後巧立不同名目，聲稱要和公司匯錢、支付手續費、查閱帳目，以及繳交保證金，要求女生付錢，受害人前後不夠1年匯款超過50萬新台幣（約12.7萬元），郭男更誘騙女生再次發生關係，女生之後不肯再匯款，郭男就傳送訊息和影片截圖，恐嚇對方轉帳至郭男的指定帳戶，女生終於驚覺自己受騙，於是報警提告。

案件經過3次審理，最高法院「終極裁決」駁回上訴。（示意圖/gettyimages）

案件3次審理 被告罪成入獄逾5年

郭男被控強制性交、詐欺、恐嚇等多項罪名，案件經一審後，法官認為2人在公廁拍攝「野戰影片」後，相約一起用膳和外出，性侵部份並未違反原告意願，於是判處無罪，但詐欺和恐嚇等罪名成立，入獄1年5個月。

案件上訴進行二審，高等法院認定性侵部份違反原告意願，構成2次強制性交罪行，考慮到被告未有尊重原告的性自主決定權，造成嚴重身心受創，加上捏造情節騙財騙色，改判強制性交罪名成立，判處5年8個月有期徒刑，至於詐欺及恐嚇取財3罪，刑期由6個月至8個月不等。

全案3月13日再度上訴，但遭最高法院「終極裁決」駁回。

（綜合）