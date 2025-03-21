驚見半張陌生男臉！洗澡女遭開窗猛盯嚇破膽　偷窺男罰這金額惹議

偷窺隨時令到受害人產生一生陰影，輕判只會姑息養奸！台灣1名女生在網上發文表示，2025年3月在男友住所洗澡，驚見窗戶被人從外面完全打開，「下一秒看到半張陌生男性的臉出現在窗外」，她嚇到立即離開及通知男友家人。他們在附近了解後，驚見1名可疑男子正在徘徊，其後更逃離現場。受害人翻查附近閉路電視，證實該名可疑男子之前都有類似偷窺行為，事件令到她膽戰心驚，出現失眠焦慮等情況，需要向精神科求醫。



警方最終成功拘捕疑犯，對方承認曾偷窺3次，聲稱「很抱歉，上次喝酒醉，其實也不記得自己看到男生還是女生了」，犯人受審後總共罰款3,000新台幣（約766港元）。判刑落實後令到女生極度不滿，質問：「偷窺人家洗澡，（每次）只需要付出1,000（新台幣）的代價，那我們這些人，尤其是女性的安全，該有什麼保障？」



案件引來當地媒體追訪，警方解釋，涉案男子沒有使用工具，只是用肉眼偷竊，沒有構成刑法「妨害祕密」罪行，所以只能罰款3,000新台幣（約766港元），警方在案發單位一帶加強巡邏，避免類似案件再次發生。律師認同警方解釋，建議受害人循民事訴訟程序追討損失。



涉案男子（紅圈示）案發後沒有即時離開，反而在現場一帶徘徊。（網上影片截圖）

驚見「半張陌生男性的臉」 受害人立即尖叫

樓主在facebook交代事件，指男友住所位於台南市金華路二段附近，浴室窗戶後方位置是空地，其他人可以隨意泊車。案發於2025年3月3日晚上約11時50分，男友當時在台北，樓主在其住所洗澡，當時聽到後方有聲，她最初沒有留意，但之後發出更大聲音，她回頭發現浴室的窗戶被人從外完全打開，「下一秒看到半張陌生男性的臉出現在窗外」，嚇到她大叫和關窗。

樓主形容「非常惶恐與害怕，整個人都在發抖」，之後才通知男友和同屋家人，大家討論如何處理。男友的祖母表示大約1個月前，國小男親戚稱「在窗外看到1雙手」，明顯有人在外偷窺，但當時大家不以為意。

閉路電視拍到涉案男子2月24日都有類似偷窺行為。（示意圖/gettyimages）

CCTV拍下罪證 疑犯上月已經犯案

翌日（4日）凌晨時份，大家決定報警，男友胞弟同時出門購買宵夜，繞去車庫時遇見1名可疑男子在窗邊徘徊，雖然距離偷窺事件已有1小時，但對方形跡可疑，於是跟對方在停車場發生爭執，樓主立即帶領警員到場跟進，但可疑男見狀即時逃走。

樓主事後得到好心人協助，翻查現場一帶閉路電視，證實該名可疑男「確實是在浴室偷窺的人」，2月24日都有類似偷窺行為。

樓主得悉涉案男子只是罰款3,000新台幣（約766港元），質疑「法律到底在保護誰？」。（示意圖/gettyimages）

樓主情緒崩潰 得悉涉案男子遭輕罰感憤怒

樓主之後「沒有1天睡得好，永遠睡不超過4小時」，感到害怕和焦慮，每晚睡覺或熄燈後，「只要有一點聲響，我就會害怕的跑去檢查自己的門是否鎖好」。樓主稱每次洗澡都會忍不住盯住窗戶，每次出門都感到緊張，擔心會否因報警而遭到報復，和陌生男性四目交投，「就會感到害怕」，甚至影響和男友關係，需要向身心科求醫，醫生證實「典型創傷後的應激反應」，目前服藥得到改善。

事後警方成功拘捕男疑犯，但由於不涉及工具，加上承認只是用肉眼偷窺3次，所以只是總共罰款3,000新台幣（約766港元），警方引述涉案男子所言，聲稱「很抱歉，上次喝酒醉，其實也不記得自己看到男生還是女生了」。

樓主質疑「不可能3次都喝酒醉吧」、「真的很憤怒，憑什麼偷窺人家洗澡只需要付出1,000（新台幣）的代價，那我們這些人，尤其是女性的安全，該有什麼保障？」，加上罰款只是警方收取，自己分毫未取，但要自費求醫，質疑「法律到底在保護誰？」，現時初步考慮調解，要求對方賠錢。

律師建議受害人可以透過民事訴訟追討損失。（示意圖/gettyimages）

律師建議循民事訴訟追討

案件引來網民熱議和台媒報道，當地警方回應案件，由於涉案男子未有透過工具進行窺視，並不構成刑法「妨害祕密」罪行，違反《社會秩序維護法》罰款3,000新台幣（約766港元），警方針對受害人住處，在周邊加強巡邏，以防再有不法事情發生。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵認同警方所言，法律規定的確如此，「工具」一般指具有錄影功能的科技設備，例如手機、眼鏡、手錶，但如果用梯子等爬上偷窺，也不構成使用工具或設備窺視，強調偷窺絕對侵犯當事人隱私權，建議受害人可以透過民事訴訟程序，依照民法第184條第1項請求侵權行為追討損失，由於是次案件涉及3次偷窺、已被裁定違反《社會秩序維護法》，一旦勝訴，對方需要支付裁判費。

（綜合）