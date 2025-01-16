日本「痴漢祭復活」擬專猥褻沒時間報警的考生　3300警員出動防狼

日本大學入學共通考試將於1月18日、19日進行，社交平台卻出現不少詭異言論。



有網友指出，某些歹徒將在近期猥褻考生，更稱之為「痴漢祭」，相關單位將派3300名警力防阻惡行。

日本警方呼籲民眾勿以身試法，並提醒就算只是在網上鼓吹痴漢活動也有罪。（X截圖）

日本警方呼籲民眾勿以身試法，並提醒就算只是在網上鼓吹痴漢活動也有罪。（X截圖）

日本警方呼籲民眾勿以身試法，並提醒就算只是在網上鼓吹痴漢活動也有罪。（X截圖）

日本警方呼籲民眾勿以身試法，並提醒就算只是在網上鼓吹痴漢活動也有罪。（X截圖）

日本警方呼籲民眾勿以身試法，並提醒就算只是在網上鼓吹痴漢活動也有罪。（X截圖）

大學入學共通考試（大学入学共通テスト）相當於香港的文憑試，是日本許多高中學子的重要升學階段。

2025年1月18日到19日期間，將有大量考生搭乘公共交通工具應考，此時卻有人在網路號召猥褻犯罪，看準赴考的考生要準時抵達考場，不願多生是非延誤考試，讓歹徒有機可趁，還將這段時間稱為「痴漢祭」、「chance day」（難得的1天）。

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消息透過社群媒體傳開後，引發考生恐慌。日媒《產經新聞》報道，日本國家公安委員長坂井學透過記者會，怒斥性騷考生的行為如同踐踏考生尊嚴，極為卑劣。今年將在全日本派遣3300名警力到各大車站、列車內戒備，還給考生安全的備考環境。

坂井學呼籲，受害者若遇到猥褻行為，一定要報警，相關單位一定會盡量考慮考生狀況，靈活應處犯罪行為。大考中心也表示，如果考生搭乘地鐵等大眾運輸工具前往考場時，遭遇猥褻行為，可以申請參加1月25日到26日的補考。

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