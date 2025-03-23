分手後借住人妻親友娘家！她偷食人夫遭捉姦在床　齊齊捱告下場慘

親友如果分手，當然要伸出援手，但隨時引狼入室。台灣新竹1名女子和男友分手後，獲得1名人妻親友批准，暫時借住對方娘家，豈料情傷女竟和對方丈夫發展出婚外情，甚至被捉姦在床。人妻氣極提告，向2人合共索償280萬新台幣（約72萬港元），法官經審理後，判處小三和人夫合共賠償50萬新台幣（約13萬港元）。



情傷小三和人夫發展出婚外情，甚至被捉姦在床。（示意圖/gettyimages）

被揭發姦情 小三仍和人夫同床共枕

台媒於3月報道，案件在新竹地院審理，人妻在庭上表示，自己和丈夫2006年結婚，至今仍是夫妻關係，小三當時和男友分手，2024年6月暫時借住其娘家，其間竟和丈夫出軌。人妻2024年8月發現異樣，經質問後才知道他們2個月內發生5次至6次性關係，她不但立即要求小三搬走，而且要求對方簽署承諾書，答應不再和丈夫聯絡，一旦違反「條款」，願意賠償100萬新台幣（約26萬港元）。

但小三繼續致電人夫保持聯絡，去到同年12月，人妻驚揭他們同床共枕，而且衣衫不整，於是提告他們，索償180萬新台幣（約46萬港元），另向小三追討100萬新台幣（約26萬港元）「違約金」。

法官判處2名被告敗訴，合共賠50萬新台幣（約13萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官判處2被告敗訴 共賠50萬新台幣

2名被告承認2024年7月至8月期間交往，而且發生過性行為，但只交往1至2個月就分開，同年12月雖然在床上，但他們沒有做任何事，當中女被告更稱，自己沒有主動聯絡男被告，而且受到原告脅迫，才簽署承諾書。

法官認為，2名被告承認曾經交往和發生關係，已經侵害原告配偶權，至於承諾書部份，女被告主張自己未曾主動聯絡男被告，但根據約定內容，無論是她主動或被動聯絡，同樣屬於雙方往來行為，的確違反約定，考量到雙方身份、地位、經濟情況等因素，判處他們連帶賠償45萬新台幣（約12萬港元），小三更要賠償5萬新台幣（約1.3萬港元）「違約金」，案件仍可上訴。

（綜合）