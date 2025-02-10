25歲小學女老師偷食人夫　大玩SM參加雜交派對　情慾短訊曝光捱告

年輕小學女教師不單偷吃人夫，還一起參加雜交派對兼大玩性虐遊戲。台灣1名小學女教師和人夫發展婚外情，一起進行大膽性行為，人夫的元配發現2人情色對話，互傳性交照片及裸照，還討論如何肛交及在樓梯間性交，內容包括「肛交你喜歡嗎？」、「口交小公主」、「上次的皮鞭拍得還不錯」等，女教師還說「多久沒有喂我了」，令元配氣炸提告。女教師辯稱不知男方已婚，但法官拒信納，最終判她侵害配偶權罪罪成，要向元配賠償45萬新台幣（約11.25萬港元）精神撫慰金。



台灣人夫與1名小學女老師發展婚外情，甚至相約一同參加「多人運動」。（示意圖/GettyImages）

人夫與女老師參加多人運動

綜合台媒報道，台灣1名人夫與元配於2009年11月結婚至今，竟與1名未滿25歲的小學女教師發展婚外情。他們發生性關係至少3次，甚至相約一同參加「多人運動」，事後持續用通訊軟件討論色情話題、互傳性愛照片及裸照。

聊天紀錄中發現二人情慾短訊

元配終在2024年1月發現二人不倫關係，從兩人聊天紀錄發現涉及肛交、在樓梯間性交、性虐等話題，包括「在樓梯做嗎？壓在牆邊或牆角的感覺就很棒」、「多久沒有餵我了」、「喜歡耶，意料之外的舒服」、「我們都報名參加，然後在旁邊看你被別人玩」、「肛交你喜歡嗎？」、「上次的皮鞭拍得還不錯」、「對呀我也覺得，有認真玩屁屁」、「所以你還是口交小公主的意思」等情慾短訊。

元配從情慾短訊中發現兩人有許多大膽性行為，覺得遭到背叛，將小學女教師告上法院。（示意圖/Unsplash)

元配發現2人有許多大膽性行為之餘，更曾一同參與「多人運動」雜交派對。元配覺得遭到背叛，感到怒不可遏，將小學女教師告上法院，並求償100萬新台幣（約25萬港元）。

被告辯稱不知男方已婚

案件審理期間，被告辯稱不知道男方已婚，元配所看到的對話則是人夫與前同事的，該紀錄並無時間、前同事名稱，難以證明其對象及時間點。而且人夫並未同列被告，可能已跟元配達成協議，說法明顯有偏頗，不能以此來證明她知道男方已婚。

法院不採信被告說法，表示從二人對話中可知他們多次在旅館房間中進行性交、肛交、SM之行為，被告亦多次傳送裸露的照片給男方，並知道對方有配偶，故認定其侵害配偶權罪罪成。考量被告年紀不滿25歲、工作為小學教師及年收入等條件以後，判處被告須賠償45萬元，超出的部分無理由，全案仍可上訴。

（綜合）