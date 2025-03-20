「啦啦隊女神伴娘團」超震撼！新娘下禁辣令 最後搶風頭的竟是她
撰文：中天新聞網
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前中信兄弟、富邦悍將啦啦隊成員豆芽（林裕庭）正式升格人妻！
她去年3月答應「LuxyBoyz」成員王健的求婚，並於年底完成登記，近日舉辦盛大婚宴，現場星光熠熠，好友們齊聚見證這場浪漫時刻。
眾女神齊跳神曲《APT》 還有機械人、激光表演 點圖放大看看豆芽婚宴上的盛況：
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婚宴於16日盛大舉行，場地布置典雅華麗，氣氛熱鬧非凡。歌手李唯楓現場獻唱《You Don't Know》，更令人驚喜的是，新人特別安排勁歌熱舞表演，豆芽親自登場，與賓客共舞Rosé（BLACKPINK）的洗腦神曲《APT》，燈光、音樂交織出派對氛圍，讓全場氣氛達到最高潮，來賓直呼：
這是最狂新娘！
婚宴期間，豆芽換上大紅色低胸禮服，展現優雅又性感的一面，成為全場焦點。伴娘團陣容堅強，包括短今、陳伊、嵐蒂，更有樂天女孩成員巫苡萱、曲曲等人前來祝賀。
點圖放大看更多豆芽的美照：
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婚禮結束後，豆芽在Threads幽默發文：
我婚禮非常防範啦啦隊比我辣，正當我以為滴水不漏！沒防到我妹！真是失策！
並附上妹妹穿著低胸禮服敬酒的照片。
網友笑翻，紛紛留言：
「想要妹妹的IG！」
「道理我都懂，但為什麼妹妹這麼巨大啊？我是指整個人」
「現在來得及祝福姊夫姊姊新婚快樂嗎？」
「果然日防夜防家賊難防」
「這攝影師必須給他加個雞腿」
豆芽其後應網民要求公開妹妹的IG 原來是本身已有逾12萬粉絲的網紅美女老闆娘（點圖放大瀏覽）：
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