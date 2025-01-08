超人氣魔性啦啦隊女神「遭隊友偷拍」私密照流出　狂吸3萬人朝聖

憑藉甜美外貌與魔性「葉保弟應援舞」而爆紅的台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），近來再次成為話題焦點，她不僅因獨特魅力吸引大批粉絲，私下的逗趣互動和對未來的積極規劃也引發廣泛關注。啦啦隊成員恬魚近日在社群平台分享了一張一粒趴在桌上睡著的照片，吸引超過3萬人朝聖。



照片中，一粒穿著粉色毛絨外套，戴著耳機將頭靠在手臂上沉睡，可愛的模樣融化大批粉絲。

一粒趴在桌上睡著的模樣，被隊友恬魚偷拍下來，引來數萬網友讚好。（Threads）

一粒趴在桌上睡著的模樣，被隊友恬魚偷拍下來，引來數萬網友讚好。（Threads）

一粒現身回應。（Threads）

點圖放大看更多一粒照片：

+ 26

網友紛紛留言：

「憑什麼連睡覺都這麼好看」

「這才是真正的睡美人！」



一粒也幽默回應，調侃是因恬魚化妝時間太久才不小心睡著，展現兩人之間的好感情。

一粒去年因「葉保弟應援舞」迅速走紅，成為Wing Stars中最具人氣的啦啦隊成員之一，接受日媒《Full-Count》專訪時，她回憶起成名過程，表示原本大學主修織品設計及法文，計畫赴法國留學，但因疫情擱置，偶然得知Wing Stars選拔，便決定嘗試：

我家人喜歡棒球，我也受他們影響，後來愛上了棒球和表演，於是參加了選拔。

隨著應援舞影片的瘋傳，她的IG粉絲數從2000人暴增至接近36萬人，這讓她感到既驚喜又壓力重重，直言：

現在無法素顏出門，外出一定要戴口罩。

她笑說。一粒精通英語與法語，近期也開始學習日語，透過觀看日劇與動漫增進語言能力。她坦言自己不想侷限於啦啦隊，希望未來能挑戰成為藝人、演員、歌手，甚至是電視節目主持人。「什麼都想嘗試！」她自信地表示。從魔性舞蹈爆紅到展望多元未來，一粒憑藉才貌兼備的特質成為新一代啦啦隊代表人物，也讓粉絲期待她在更多領域的精彩表現。

【相關圖輯】韓啦啦隊絕色美女紅到台灣 慘被瘋狂負評 原因竟是身材太火辣？

【相關圖輯】韓啦啦隊絕色美女紅到台灣 慘被瘋狂負評 原因竟是身材太火辣？（PTT）

有網友在PTT貼出照片和影片，畫面中的這名啦啦隊正妹穿著緊身的白色短袖上衣，隨著場邊比賽的進行，頻頻拿著加油棒手舞足蹈地揮舞著，但也因為傲人的身材吸引了眾人的目光。（PTT）

有網友在PTT貼出照片和影片，畫面中的這名啦啦隊正妹穿著緊身的白色短袖上衣，隨著場邊比賽的進行，頻頻拿著加油棒手舞足蹈地揮舞著，但也因為傲人的身材吸引了眾人的目光。（PTT）

點圖放大瀏覽：

+ 23

延伸閱讀：

邱軍撞死運將涉肇逃！許富凱發聲感慨「一夕劇變」 兩人私交全說了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】