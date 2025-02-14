啦啦隊美女「衣服不停滑下來」 走光邊緣跳完整支勁舞獲大讚專業
撰文：聯合新聞網
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領航猿啦啦隊「Pilots Crew」成員Ruka、祤鍹、凱莉、依沛在4日PLG桃園璞園領航猿對上台鋼獵鷹的戰役中帶來中場表演。
Ruka於個人社群分享當日表演組曲的影片，但疑因舞蹈動作激烈，馬甲頻頻下滑，Ruka則是邊跳舞邊將衣服往上拉，並趁轉身時調整好衣服，避免走光。
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Ruka表示，Dance Break是她和依沛，舞蹈除副歌部分以外是她們4人的心血，希望大家能喜歡，網友頻讚Ruka很棒，人可愛跳舞厲害。
而她跳舞時傲人上圍波動，有網友眼冒愛心直喊：
「又暈了」
「辣到鏡頭會暈」
「證明是真的！」
「姐快掉出來了」
還有網友大讚Ruka管理太強，又甜又辣。
雖然表演遇上服裝問題，但Ruka舞蹈動作、表情管理都沒落下，網友也讚她「很沉穩」，而有人則幫抱怨公司不夠貼心，導致表演者為了怕走光需要一直拉衣服。
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