曾任上市公司董事長秘書　美女裸辭到夜市擺攤「收入是之前2倍」

到夜市擺攤，有人是為生活所逼，有些人卻是提早走出舒適圈，追求理想的收入。



大陸杭州夜市一名正妹攤販，不久前還是上市公司的董事長秘書，後來辭職到夜市賣丸子湯，她表示雖然辛苦，但比上班自由，而且薪水是之前的2倍以上。

一名上市公司董事長秘書裸辭到杭州夜市妹攤販，薪水是之前的2倍以上。（微博圖片）

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據《潮新聞》報導，浙江金華正妹伍名琴幾個月前還是一家上市公司董事長的秘書，每天畫著精緻妝容到高檔寫字樓上班。

但她坦言高級白領雖收入不低，但職場壓力也不小：

之前的老闆很優秀，可服務精英人士的壓力真的挺大。

因為擺攤時間自由，收入也不錯，伍名琴後來裸辭來到夜市闖蕩。

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她每天晚上6點出攤、凌晨12點收工，早上睡到10點，一起床就得準備食材，「瘦肉丸的製作工藝，我是和台州網紅大哥學的，他之前在龍泉賣得很好」。

除了每天上菜市場採購出攤食材，回家絞肉備料，她每天還得帶100公斤的飲用水去攤位，因為攤子無法接水，但每份瘦肉丸都是帶湯賣的。

在臨安青山湖租房的伍名琴，每天開半個小時車，到餘杭倉前的夜市出攤。如今擺攤滿一個月，她已經瘦了約4公斤，對於奔波的夜市人生她直言：

擺攤是辛苦，但也挺減肥的。

她笑著說，自己一個月擺攤的收入，已經是當董事長秘書時的2倍有餘。

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