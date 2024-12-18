台夜市打工妹「日文超流利又甜美」狂吸百萬網友朝聖 名模也大讚
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
士林夜市是台灣知名的觀光景點，常常吸引不少外國遊客。
一名網友分享，近期逛士林夜市的遊戲攤販時，發現一名打工的少女不僅顏值高、身材好，還講著一口流利的日文來接待外國觀光客。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
點圖放大瀏覽：
+13
模特兒吳昱萱在社群平台「Threads」表示，近期逛士林夜市，看到一名不到20歲的少女在遊戲攤販打工，認為對方顏值高、身材好，完全不輸日韓的女生，讓她大讚：
未經雕琢的璞玉都可以如此，難怪出道不用當練習生。
從吳昱萱的影片中可以發現，該名不到20歲的打工少女，用一口流利的日語，招呼日本來的遊客，表現相當活潑大方且一點都不怯場。吳昱萱也在影片最後稱讚少女很可愛，讓對方不好意思地說「謝謝」。
吳昱萱本身也是高顏值模特兒及選美冠軍 點圖放大看更多她IG分享的照片：
+26
貼文一出超過166萬次瀏覽，多數網友也留言大讚：
「台灣女生真的很漂亮」
「夜市很少有這麼優質的」
「我也看過她，超優」
「台灣顏值身材本來就全亞洲第一名」
「夜市店員程度都這麼好」
「台灣人日文平均N2的傳說，我越來越相信是真的了」
【延伸閱讀】台夜市長髮女神「寒冬下着比堅尼」爆紅 蹲地服務任影唔嬲超敬業（點圖放大瀏覽）：
+11
【同場加映】瘋傳長髮妹突於夜市「脫剩比堅尼」叫賣 網民：佩服這種敬業態度（點圖放大瀏覽）：
+36
「保時捷女神」大膽衣着再惹議 竟穿這樣開車 前科更誇張台女穿「迷你比堅尼」路邊截車惹議 被認出本尊竟是「英文老師」抖音遮臉網紅「你的小夢」靠性感短裙照爆紅 手滑洩真面目惹熱議新疆「美少女屠夫」網紅自認出軌 爆淪男家搖錢樹 遭酗酒夫家暴台鐵美女車長 穿制服車廂內跳舞抖音片瘋傳 惹爭議急澄清已下班
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】