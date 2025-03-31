內地旅客曝「的士坑錢」　去故宮館預$XX司機收貴1倍　1招獲賠償

的士收費爭議時有發生！近日有內地女遊客在小紅書發帖，稱來港旅遊期間，幾次乘坐的士的體驗也不錯，年輕司機們亦會提前溝通接客位置，但行程最後1日卻不幸遇到「黑心的士」，抱怨對方態度欠佳，不願用普通話溝通。女遊客大呻，該司機接客位置混亂，程式上顯示對方已到達但不見車影，她到另一門口見到的士在對面，招手後想行過去，「炸裂的來了，司機竟然開走了，我拉著孩子帶著行李在路上都淩亂了……這是什麼路數」。她想取消訂單卻發現已在計費，無法取消下的士終於開過來，不停說粵語埋怨。



女遊客提前查了由酒店到香港故宮文化博物館車費約在30至40元之間，結果司機疑似多收近1倍車資，要60多元，最終她向應用程式平台投訴指司機提早收費，並獲平台賠償退回被多收的費用，令她開心表示「維權成功」。



有內地遊客發帖稱來港遇到「黑心的士」，更疑被多收近1倍車資。（《降魔的》劇照）

該名內地女子在小紅書以「爽！找回香港的士坑了我的錢！」為題發帖，表示日前帶孩子來港遊玩，行程最後1天打算前往「香港故宮」（香港故宮文化博物館），便透過應用程式叫的士從酒店出發，但過程卻甚是不快。

不滿司機不說普通話、態度欠佳

她表示，應用程式顯示司機已接單到達酒店，但她在酒店外的士落客點卻找不到的士位置，於是致電聯絡，並以普通話告知司機她與孩子身處的位置。但是司機卻用廣東話回應，她不滿表示「我完全聽不懂」、「他很不耐煩的態度」。

幾經交涉，樓主終於知道的士在酒店另一邊出入口，卻見的士在對面，「我拉着行李到飯店另一個門後看到車在對面，我招手司機看到我沒回應」。樓主於是致電司機叫他過來這邊，但司機卻不動，當樓主與孩子拖着行李篋打算過去時，卻驚見的士開走了，「司機竟然開走了，我拉着孩子帶着行李在路上都凌亂了」。

未上車已開始計費 無法取消訂單

她再次致電司機，「想問他怎麽走了，還來不來接我」，但司機仍以廣東話交流。樓主當時生氣極了，提出想取消訂單，卻發現應用程式顯示已經開始收費，無法取消。

樓主對司機不滿，批評對方是「黑心司機」。（《降魔的》劇照）

樓主無奈地帶着孩子坐上該的士，卻聽到司機埋怨她，「聽到的字眼裏就是我的錯，我弄不清位置，路邊不能停車，但我最開始就在的士落客點等的啊」。她又指司機聲稱懂得廣東話及英語、接載外國乘客亦沒問題，顯得「特別優越感」。交談間，她懷疑司機聽得懂普通話卻裝不懂，「這時我已經忍無可忍了，用英語告訴他我是在的士的落客點等他，他不來，是他的問題不是我的問題」。

疑被收取多1倍車資

樓主透露，到埗後司機收取車費60多元，而根據她上車前使用應用程式估算費用，預計車費應在30至40元之間。於是她質疑司機多收車資，「比預計車費貴出一倍」。

樓主稱事後向平台反映「司機提前收費」問題，並獲退回多收的車資。（小紅書）

事後向平台反映獲賠償

樓主返回內地後繼續與應用程式平台溝通，並投訴「司機提前收費」，翌日後獲回覆指的確是司機提早開始收費，平台同意賠償樓主，退回被多收的車資。樓主透露遊港行程前幾天坐的士的體驗沒有問題，「打過幾次車都是年輕人，態度很好，也會提前溝通等待位置」，卻不幸最後1日遇到「黑心的士」。

她喜言「幸虧在軟件上打的車，維權成功」，又指雖遇上「黑心司機」，但仍熱愛香港，撰文只為提醒其他遊客，「寫出來是為姐妹們提供維權方法」。

網民紛紛留言，有網民同樣對香港某些的士司機印象欠佳，甚至有人批評「正垃圾」、「還有繞路的」、「應該投訴」；也有人指出香港不少的士司機會「拒載」，「喜歡里程過百元的單，太短路程基本不肯接。這架車款日租都600多元，所以每單想賺到盡回本」。

（小紅書）