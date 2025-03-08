中環去山頂的士司機索$350　外籍男女拒就範　行家接載慨嘆︰黑的

部份的士司機濫收車資，連同行都看不過眼。網上流傳2條「車cam」影片，顯示1名的士司機在中環花園道的士站等客，當時排在第2位，3名外籍男女和2名華裔女子先後詢問排在首位行家，之後行家駛走，司機見狀駛前，華裔女詢問「上山頂呀嘛？睇錶呀嘛？」，司機聞言稱是，最後接載外籍男女。他們上車後表示原來行家開價大約300元，司機聞言驚訝，在網上表示「終於見識到黑的」。



許多網民留言指「業界需要多啲你呢種專業嘅司機」、「好彩佢哋有基本常識」、「見到車牌，報警拉人啦」。據出租車司機違例記分制度，「濫收車費」可記10分。



3名外籍男女先和最前方的士司機溝通。（Threads影片截圖）

隨後2名華裔女子加入。（Threads影片截圖）

外籍男女想去山頂 的士司機索價$350

樓主在Threads上載2條相關「車cam」影片，顯示現場是中環花園道近纜車里的士站，乘客通常上車前往山頂，之後乘坐纜車。其中1條「車cam片」顯示3月4日下午1時許，樓主當時在的士站排第2名，3名外籍男女先和最前方行家溝通，隨後2名華裔女子加入，之後行家駛走，「車cam片」沒有錄到他們對話內容。

之後樓主上前，其中1名華裔女子用廣東話詢問「上山頂呀嘛？睇錶呀嘛？」，樓主回答「上到，4個」，之後外籍旅客聞言上車。

行家駛走。（Threads影片截圖）

網民︰外國人都知香港黑的

另1條「車cam片」中，相信外籍男女已上車，和樓主用英語溝通，原來剛才他們打算上車，外籍女乘客指「另一個人（排頭位的士司機）說350元」，即行家開價350元才肯載往山頂。樓主聞言大感驚訝，並在帖文表示「終於見識到黑的」。

大量網民留言指「外國人都知香港黑的」、「好彩樓主唔係黑的」、「無處不黑的」、「見到外國人實劏啦」。

「濫收車費」可記10分

據出租車司機違例記分制度，「濫收車費」可記10分。當出租車司機在任何2年期間被記的分數累計至指定水平，便會觸發相應行動或罰則。具體而言，若被記8至14分，運輸署署長會向該人送達1份出租車司機違例記分提示；若被記10分或以上，該人亦會收到1份強制修習出租車服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程。如該人無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁1個月。

另外，若被記15分或以上，該人可被取消駕駛出租車資格，如屬首次被取消駕駛出租車資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。

（Threads）