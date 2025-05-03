西隧收$99隧道費？的士司機：按錯了　小紅書女列3點助推「黑的」

為求方便，不少旅客來港遊玩時乘坐的士，如需過海，乘客則需支付25元隧道費及25元回程費。1名女子日前在小紅書上發文分享，表示早前由灣仔乘坐的士到香港國際機場，車資約401.5元，其中包括99元「其他費用」。女子其後發現的士司機多收49元的隧道費，並在召車平台上投訴，對方後來才解釋稱「按錯了」，退回多收的金額便了事。樓主在文中列出3個「香港的士司機黑乘客」的助推因素，並提醒其他網民，「在香港能不坐的士盡量別坐，尤其是遊客」。



樓主由灣仔乘坐的士到香港國際機場，車資約401.5元，其中包括99元「其他費用」。（小紅書圖片）

隧道費由50元變99元

樓主在小紅書以「香港的士黑司機大賞」為題發文，表示早前由灣仔乘坐的士到香港國際機場，據其上傳的手機截圖顯示，她使用應用程式召的士，包車車費為308.3元，其他費用為99元，而線上支付手續費則約9.2元，扣除15元優惠，總車資為大約401.5元。

樓主表示，西區海底隧道收費及回程費應為50元，「然後（司機）就偷摸摸的在app裏加到99（元），以為我是遊客不懂」。樓主下車後在相關召車平台投訴，涉事的士司機則解釋指「按錯了」，僅退回多收的金額就了事。

小紅書女列3個助長「黑的」原因

樓主更在帖文列出3個「香港的士司機黑乘客尤其是黑遊客成風」的助推因素，首先是香港的士的收費過於複雜，例如隧道費、行李費等；第二，由於有各式各樣的收費，加上資訊科技技術落後，「香港的士司機可以自己在計價器上隨意按額外金額計入賬單」；第三，樓主認為香港針對的士司機不當行為，缺少有效的投訴渠道和懲罰機制，「黑完乘客大不了退回多收的錢，沒啥其他損失」。

不過，樓主也表示「少部份」的士司機很友善，但「踩坑」的機率太高，不明白一眾的士司機為何經常抱怨網約車，直言「在香港能不坐的士盡量別坐，尤其是遊客」。

不少網民紛紛留言，並以自身經歷稱每次乘搭的士都要非常小心，「真的很害怕，我這兩天在香港旅遊，打車之前都要提前問司機目的地有沒有附加費」、「50很容易按成99，哈哈」、「投訴去運輸署扣分」、「跟地方關係不大……跟人關係大點，而且港府處罰力度不夠，這種純害群之馬，上個月去新加坡被司機亂收費一投訴直接退回來了」。