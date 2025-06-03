30%男性早洩！年輕人比例較中老年更高　醫曝3大壞習慣影響戰鬥力

性生活品質十分重要，台灣泌尿科醫生指有約30%男性有早洩問題，且年輕族群的比例要比中老年更多，他指除了肥胖、攝護腺疾病及心理因素外，原來還有3種生活壞習慣情況影響性表現。



30%男性有早洩問題，年輕人比例較中老年更高。（示意圖／GettyImages）

30%男性面對早洩問題

泌尿科醫生陳忠佐在Facebook專頁上分享，指不少男性面對射精過早的問題，通常原因受肥胖、攝護腺疾病或心理因素影響，此外，亦受3種生活壞習慣影響。

3種生活壞習慣影響戰鬥力

第1種壞習慣：吸煙及酗酒，長期抽菸和酗酒是影響男性性功能的重要因素。酗酒導致慢性肝中毒，從而影響肝臟分解激素的能力，使血液中的雌激素升高、雄激素下降，可能導致性慾降低及勃起功能變差。而煙草中的尼古丁則會抑制睪固酮分泌，進而影響性能力和生育能力。

早洩通常受肥胖、攝護腺疾病或心理因素影響，此外，3種生活壞習慣亦會影響表現。（GettyImages）

第2種壞習慣：長期熬夜，陳忠佐指熬夜會導致睪固酮分泌降低、內分泌失調，進而影響性慾及勃起功能，使體力下降，建議每天至少有7小時睡眠。

第3種壞習慣：缺乏運動，運動能增強血液循環、促進睪固酮分泌，不僅讓身型更結實，也可以提升持久力。

年輕族群比中老年更多

根據統計數據，約有30％的男性有早洩問題，20至30歲的年輕族群所佔比例，甚至比中老年男性更高，這成了相當普遍的問題。最後，陳忠佐建議，除了積極改善生活習慣、訓練射精時間以外，可透過泌尿科協助，更快速判斷早洩原因，改善表現增強自信。