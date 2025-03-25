不是第一次！情侶灌醉17歲女性侵後激戰　女友做幫兇　捱告互爆料

台灣發生女生遭性侵案件，而男色魔的女友竟是幫兇！新北1對情侶在網上相約17歲女網友上門飲酒，其間女網友閉眼裝睡，遭情侶合力搬到床上，將她的褲子脫掉，由男方指侵得逞後，男子與女友竟在受害人身邊繼續性交激戰。



情侶事後捱告，女被告直指男友「不是第1次」犯案，過往要求她用相同手法邀請女生上門，之後性侵對方，「有超過3次以上」。而男被告則辯稱自己是「性冷感」，反指女被告是雙性戀，稱懷疑分手後被誣陷。雖然2人在庭上互上指控圖卸罪，但法官判處2人「成年人故意共同對少年犯乘機性交」罪名成立，男被告入獄4年，女被告被判2年有期徒刑，緩刑4年，必須進行80小時義務勞務工作。



涉案情侶在網上相約17歲女網友上門飲酒，伺機性侵。（示意圖/gettyimages）

受害人裝睡 男被告趁機指侵

台媒於今年3月報道，案件在新北地院審理，指案發時男女被告是情，2人同居時，男被告經常要求女被告相約其他女生到住所飲酒，然後侵機犯案。案發於2023年11月13日凌晨時份，女被告在交友程式「探探」認識1名17歲少女，邀請對方上門一起飲酒，3人當時一起喝酒聊天暢玩。

到了凌晨大約3時，少女不想再被灌酒，靠在床邊閉眼裝睡，男被告見狀指示女被告合力將她搬到床上，女被告脫掉少女下半身衣物，再由男被告用手指和按摩棒性侵對方，然後男女被告就在受害人身旁性交。

直到受害人不堪被侵犯，假裝酒醒翻身，質問他們為何其衣物被脫下，男被告辯稱是受害人飲醉酒上廁所後，自己沒有穿好。受害人事後傳送訊息向朋友求助，同時藉故離開現場，最終報警求助。

男被告用手指和按摩棒性侵受害人。（示意圖/gettyimages）

女被告︰不是第1次 男被告否認犯罪

女被告在庭上作供，表示已經和男被告分手，更踢爆對方「不是第1次」犯案，之前多次要求她用相同方法相約女生出來飲酒，然後他乘機性侵對方，「有超過3次以上」，但「有些女生是自願的」。她雖然知道案發時男被告叫她脫下受害人衣物，擺明即將伸出狼爪，但如果她不依言照做，男被告就會叫她滾出去，自己唯有服從。

男被告則否認犯案，更辯稱「我有性冷感」，女被告則是雙性戀，會要求他使用女被告帳號相約女生，受害人由女被告約到住處「想刺激我的性慾」，懷疑女被告分手後「挾怨報復，聯合（原告）一同誣陷我」。至於受害人身上驗出男被告的DNA，男被告辯稱有嚴重異位性皮膚炎，只要有人坐在其住所地板，都會沾染到其DNA或皮屑，所以DNA鑑定報告不能作準。

涉案情侶在一旁發生關係。（示意圖/gettyimages）

男被告囚4年 女被告緩刑4年

法官接納原告口供，認為男女被告性侵屬實，判處「成年人故意共同對少年犯乘機性交」罪名立成立，考慮到男被告曾有前科而遭判緩刑，而且至今仍未取得原告諒解，判處4年有期徒刑。

至於女被告案發時剛剛成年，法官認為她受到愛情蒙蔽而犯法，之後承認罪行，作證揭穿男被告惡行，判處2年有期徒刑，緩刑4年，同時下令她進行80小時的義務勞務工作，接受5場次法治教育課程，案件可以上訴。

（綜合）