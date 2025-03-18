醉男圖載女友人去賓館！強吻兼2次指侵再狂毆　和解後1原因仍入獄

夜闌人靜，女士記得好好保護自己。台灣桃園1名男子相約一班友人消遣，直至深夜時分，醉男堅持載同1名女性友人前往車站，其間卻改往賓館。女友人藉詞下車，但醉男竟然在路旁打算強吻她，而且對她2次指侵得逞，甚至強脫受害人褲子試圖硬上。受害人極力反抗卻遭痛毆，最終仍成功逃走，並致電友人報警求助。



法官經審理後，認為雙方雖然和解，但受害人仍有陰影，判處被告入獄2年2個月。



徐姓男被告在事發當男與女受害人和其他友人外出消遣，其後堅持帶醉載受害人往火車站，途中犯案。（示意圖/gettyimages）

被告堅持載同受害人

台媒於今年3月報道，徐姓男被告和女受害人是朋友關係，案發2023年5月24日，他們和其他朋友相約在楊梅區飲酒唱歌，聚會去到當晚11時許結束。徐男雖然飲醉，但仍想駕駛電單車載同受害人到楊梅火車站，受害人卻認為徐男已醉，打算自行步行前往車站乘搭火車，但徐男一直堅持，她無奈勉強同意。

受害人遭到2次指侵。（示意圖/gettyimages）

被告突伸狼爪 2次指侵受害人

豈料受害人驚覺徐男駕駛時改變路線，曾詢問是否走錯路，徐男直言要和她前往賓館休息，明顯是另有企圖。受害人當場拒絕，佯稱要下車嘔吐，示意徐男停在路邊，徐男照做，繼而強吻和指侵受害人，受害人驚叫反抗，反被徐男強壓在電單車坐墊，再遭到指侵。

徐男不理受害人意願，強脫其褲子想進一步行動，但她極力反抗，徐男當場惱羞成怒，向她拳打腳踢。受害人擔心徐男會對其不利，因而即場道歉，表示「對不起，我錯了」，甚至試圖駕車離開，徐男見狀再度施襲，導致她跌倒地上，徐男拉扯她的頭部撞地，導致其後腦、左胸、左臂、手指等位置受傷，飾物亦告損毀。幸最終受害人成功逃走，致電友人報案求助。

雖然雙方達成和解，但原告仍然留有陰影，故法官判處被告入獄2年2個月。（示意圖/gettyimages）

雙方和解 被告判囚2年2個月

警員接報到場拘捕徐男，案件在桃園地院審理，被告承認罪行，法官認為被告為了滿足一己性慾，沒有顧及原告意願，而且毆打對方和破壞其物品，雖然被告認罪，並和原告達成和解，但原告仍然留有陰影，法官判處強制性交罪名成立，入獄2年2個月，案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）