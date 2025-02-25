老闆稱曾留美研讀婦科！替女員工「喬子宮」推拿指侵　她報警怒告

台灣發生老闆性侵女員工案件。高雄市1名飲料店男老闆得知女員工罹患泌尿道感染症後，自稱曾經在美國研讀婦科，可以提供治療，以「喬子宮」推拿方式為名，繼而對女員工指侵得逞，受害人報警怒告，被告經一審後被判囚3年6個月，不服提出上訴，但遭法官駁回。



受害人患上泌尿道感染症尿道感染症，出現頻尿和排尿疼痛等症狀。（示意圖/gettyimages）

受害人稱呼被告為「爹哋」 卻遭伺機指侵

台媒於2月報道，張姓男被告在高雄經營飲料店，聘請1名女工讀生，雙方關係不俗，女員工更稱呼張男為「爹哋」。

張男其後得知該名女員工患上泌尿道感染症尿道感染症，出現頻尿和排尿疼痛等症狀，佯稱自己曾在美國研讀婦科和具有婦產科醫師執照，可以治療相關疾病。張男取走另1名女員工的尿道炎藥膏，誘騙受害人到飲料店4樓房間，以「幫忙上藥」為名觸摸受害人私密位置，張男逞慾後再訛稱「感染範圍較大」，需要進行比較深入治療包括「喬子宮」，伺機將手指插入女員工的陰道進行按壓，持續超過10分鐘。

張姓男老闆以「喬子宮」推拿方式為名，對女員工指侵得逞。（示意圖/gettyimages）

被告稱得到原告允許 改用手擦藥

受害人在事後情緒有異，親友得知事件，相信她遭到性侵，鼓勵她報案提告。案件在高雄地院進行審理，張男在庭上辯稱，原告和男友發生關係後染病，最初請求其他女員工協助擦藥，遭到拒絕後才開口拜託他，當時他戴上手套，而且使用酒精消毒，原先用棉花棒擦藥，但由於棉花棒彎掉，他才詢問對方能否用手，自己只是想幫手擦藥，並非出於色慾。張男更稱，所謂「喬子宮」只是原告片面之詞，根本沒有證據證明他做出「喬子宮」動作。

被告指當時沒有自稱是婦產科醫生，但自己的確曾在美國留學自修醫學，準備報考醫學院，但當年家中發生意外，所以作罷返台。

被告否認罪行，但法官裁定「強制性交」罪名成立，判囚3年6個月，被告上訴遭駁回。（示意圖/gettyimages）

其他女員工有同類經歷 法官判罪成

其他女員工作供時表示曾被張男「檢查」過，張男更以教導按摩胸部的名義，要求她們在廁所脫掉上衣和內衣，以供檢查及示範。

法官經審理後，沒有接納被告說法，裁定「強制性交」罪名成立，判處3年6個月有期徒刑，張男不服上訴，但被高雄高分院駁回，案件仍可上訴。

喬骨指透過手動調喬骨骼，令到身體恢復正常的功能，產婦產嬰後一旦子宮沒有收縮回去，需要醫生「喬子宮」。（示意圖/資料圖片）

產婦誕嬰後子宮無收縮 醫生需「喬子宮」

「喬」本身有按摩推拿意思，當中喬骨是古老的中醫治療方式，透過手動調喬骨骼，令到身體恢復正常的功能，據聞可以治療關節疼痛、肌肉緊張和慢性疲勞症候群等。

曾有媒體報道「喬子宮」情況，產婦通常產嬰後，子宮都會收縮，一旦沒有收縮回去，就會造成大量出血，醫生需要順住子宮構造，用手或器材將外翻子宮推進產道內，「喬」回原本位置。

（綜合）