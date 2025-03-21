中環2外籍女坐大廈門口食兩餸飯！網民：街頭深度體驗　1事惹議

兩餸飯價廉物美深受市民歡迎，連遊客都要試。近日社交平台流傳圖片，拍到中環威靈頓街1間兩餸飯店旁，有2名外籍女子坐在旁邊的大廈門口即席開餐，試用筷子2人分吃1盒兩餸飯。網民笑言兩餸飯「打破膚色界限」，「值得向遊客推廣啦」、「IFC應該要考慮租個舖位畀This This Rice」，但也有網民不滿她們坐正大廈閘門阻到住客出入。



照片又引起爭議，有網民不滿「香港地雙重標準的人太多」，指過去不時有內地旅客隨地坐開餐被公審，「如果係大陸人就話人阻街」。



2名外籍女子於中環1間兩餸飯店旁邊大廈門口，席地分享1盒兩餸飯。（fb圖片）

2外籍女坐大廈門口食兩餸飯

近日社交平台流傳圖片，攝於中環威靈頓街某間兩餸飯店門外，2名外籍女子坐在旁邊大廈的閘門前，2人分吃1盒兩餸飯，還嘗試用筷子進食。照片引起討論，網民笑言「香港係街搵張櫈都唔易」、「席地而食其實都西方常見」、「深度體驗香港現況」，又認為「中環遊客區大把外國遊客坐食店外地下食飯，有鬼妹、韓妹、日本妹、內地人打卡」。

兩餸飯價廉物美，近年在香港大行其道。（資料圖片）

兩餸飯價廉物美，近年在香港大行其道。（資料圖片）

食「This This Rice」街頭深度體驗

網民認為兩餸飯文化稱得推廣，屬「街頭深度體驗」、「兩餸飯打破膚色界限」、「IFC應該要考慮租個舖位畀This This Rice，繼續發揚光大」、「其實我去subway 都係咁this this this」。但有留言批評2人不應隨地坐，她們坐的位置更是大廈門口，會阻礙住客出入，「坐響大廈門口會，真無禮儀」

兩餸飯價廉物美，近年在香港大行其道。（資料圖片）

兩餸飯價廉物美，近年在香港大行其道。（資料圖片）

網民不滿：香港地雙重標準的人太多

然而，部份群組轉載照片卻引起爭論，認為「香港地雙重標準的人太多」，指2名外籍女不應席地而食，「如果係大陸人就話人阻街」、「白人咁樣食就好優雅、好貼地好斯文」。

翻查網上資料，該兩餸飯店兩餸32元，三餸40元，有網民指「呢間一到12點就次次排長龍」、「絕對有資格堪稱中環抵食之選，份量大，餸菜唔會太鹹或者油淋淋」、「打工仔恩物兩餸飯店」。

（綜合）