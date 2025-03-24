去荔灣街市買$12鯪魚肉！付2張$10鈔無找續　顧客疑店員1舉動呃錢

做生意最重要是老實！有市民近日到美孚荔灣街市某魚檔買12元鯪魚肉，並付上2張10元紙鈔，即合共20元，理應找續8元。惟店員未有即時找續，樓主便主動提醒「阿姐，未找錢呀！」，可惜「叫咗3次，（店員）都扮聽唔到」。之後旁邊店舖職員亦幫忙發聲，店員屆時則發惡，反指事主只是給了1張10元紙鈔，及1個2元硬幣，又拒絕檢查錢兜，以及翻看閉路電視。樓主質疑對方存心「呃錢」，發文怒斥「$8都呃」。



有網民認為事主應要報警討公道，「就算無CCTV證明，你報警佢都會驚，因為落口供會做少咗生意，得不償失」、「唔係話幾蚊嘅問題，佢覺得呢招掂，又呃下一個」，並建議他人付款時可以這樣做，以保障雙方利益，「我去啲唔熟店買嘢畀錢時會講：『呢度有廿蚊』」，等大家都知道我畀咗幾多錢」。



有市民到美孚荔灣街市某魚檔買鯪魚肉，找續期間出現爭拗，質疑店員存心「呃錢」。（FB＠民政事務總署）

付2張10元鈔買12元鯪魚肉 店員未找續8元

涉事市民在facebook群組圖文並茂發帖，怒斥相中魚檔「$8都呃」。事主指日前光顧美孚荔灣街市某魚檔，打算買12元的鯪魚肉，付款時給予店員2張10元紙鈔，即合共20元，理應找續8元。不過店員收錢後就行至後方雪櫃，她以為對方「無散銀找，要去拎」，但等候一會察覺不妥，於是大聲提醒「阿姐，未找錢呀！」，可惜她「叫咗3次，（店員）都扮聽唔到」。

要求檢查錢兜及閉路電視被拒 事主怒斥呃錢

直至旁邊肉檔職員提醒魚檔店員仍未找續，對方才回過頭來，發惡反指事主只是給了1張10元紙鈔，以及1個2元硬幣，即剛好12元。事主不忿稱：「我完全無畀過散銀佢，佢都可以作得出話有畀$2硬幣」，故質疑店員說謊，先是要求對方檢查錢兜，以及翻看閉路電視，但一一被拒。店員更矢口否認收過2張10元鈔票，事主不滿對方存心欺騙，遂公審事件。

店員未及時找續8元，反指事主給了1張10元紙鈔，及1個2元硬幣，即「齊頭」12元。（facebook圖片）

網民斥店舖不老實 建議報警

有網民批評涉事店舖做生意不老實，「街市沒落係自己申請，唔好賴超市」，又認為樓主應即場報警，「玩大佢」、「就算無CCTV證明，你報警佢都會驚，因為落口供會做少咗生意，得不償失」、「等佢唔好博大霧」、「唔係話幾蚊嘅問題，佢覺得呢招掂，又呃下一個」。

付款時這樣做 以保雙方利益

有留言提議付款時可以這樣做，以保障雙方利益，「平時畀50、100蚊紙嗰啲要大聲嗌出嚟！宜家畀20蚊都要」、「尤其紙幣一定要講清楚，你畀張50蚊佢話20蚊仲激氣」、「我去啲唔熟店買嘢畀錢時會講：『呢度有廿蚊』」，等大家都知道我畀咗幾多錢」。另有人覺得電子支付方式更可取，「我現在只光顧有八達通的檔口」、「凡電子支付費完成，要求取收據」。

（facebook群組）