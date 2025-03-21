旺角港女馬路大暴走！吵架發難拉男友站路中心　後續更狂影片瘋傳

情侶吵架，也應該顧及現場環境是否安全！本港網絡瘋傳1段「港女馬路大暴走」影片，見到旺角亞皆老街繁忙馬路上，有1對疑似情侶在爭吵，其間男生想離開，卻被女生大力拉扯回馬路心。現場車來車往，女生最終抱膝蹲下至少1分鐘，直至影片結束。



影片引來網民熱議，紛紛批評女生行為離譜，「黐X線」、「公主癌發作」、「想害死啲司機咩」、「一定要嚴懲！」、「唔好影衰香港人！」。



本港網絡瘋傳1段「港女馬路大暴走」影片。（影片截圖）

旺角男女馬路中心吵架

這段影片由３月12日（星期三）起在本港Facebook、IG（Instagram）等社交網站瘋傳。影片寫上「享受馬路的少女」。一開始就見到有1男1女站在旺角亞皆老街馬路中心爭吵，導致1部白色私家車要轉灣切雙白線避開，現場傳出響咹聲。

1男1女站在旺角亞皆老街馬路中心爭吵，導致1部白色私家車要轉灣切雙白線避開，現場傳出響咹聲。（影片截圖）

1男1女站在旺角亞皆老街馬路中心爭吵，導致1部白色私家車要轉灣切雙白線避開，現場傳出響咹聲。（影片截圖）

1男1女站在旺角亞皆老街馬路中心爭吵。（影片截圖）

1男1女站在旺角亞皆老街馬路中心爭吵。（影片截圖）

女生猛力拉扯男生返回馬路中心 蹲下佔據行車線

見無法勸服女生，男生轉身離開想返回行人路，但被女生用右手猛力拉扯回來。不過女生這時鬆手整理頭髮，男方趁機離開。女生則繼續佔據馬路中心1條行車線，並抱膝蹲下，低下頭若有所思，其間旁邊不斷有巴士、的士及私家車駛過，她都一動不動，直至影片結束。

見無法勸服女生，男生轉身離開想返回行人路，但被女生用右手猛力拉扯回來。（影片截圖）

見無法勸服女生，男生轉身離開想返回行人路，但被女生用右手猛力拉扯回來。（影片截圖）

見無法勸服女生，男方轉身離開想返回行人路，但被女生用右手猛力拉扯回來。（影片截圖）

女生則繼續佔據馬路中心1條行車線，並抱膝蹲下，低下頭若有所思，旁邊不斷有巴士、的士及私家車駛過。（影片截圖）

網民批離譜：想害死司機？

網民看過影片議論紛紛，指摘女生行為離譜，「在尋找天堂之路」、「黐X線」、「公主癌發作」、「想害死啲司機咩」、「有無諗過啲司機呀……一個唔覺意睇唔到撞埋去真係俾佢累死」。

也有網民認為要報警，「一定要嚴懲！」、「阻塞交通，拉！」、「唔好影衰香港人！」。