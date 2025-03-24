港鐵阿叔倒瀉油漆！車廂被染白　攜油漆最高罰款$XXXX及監禁6個月

乘搭地鐵時如弄污車廂，最高可被罰款兼判監！有港女近日在網上發布1張照片，可見港鐵觀塘綫列車車廂地下大範圍被染白，樓主表示直擊阿叔不小心倒瀉白色油漆，形容對方「都真係幾尷尬」。大量網民留言指「又係做死啲清潔姐姐」、「好大陣味」、「邊個師傅咁唔小心」、「一定好臭」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，事發於3月15日下午約3時，1列觀塘綫列車地面上有油漆，港鐵職員接報後，即時上車跟進並提醒附近乘客避免觸碰，列車隨後返回車廠清理。



列車從彩虹站前往九龍灣站，滿地都是白色油漆，包括接近車門位置，地上留有懷疑踐踏痕跡，但對面仍然坐有1名乘客。（Threads圖片）

列車車廂地下染白 網民︰清潔姐姐有排搞

樓主在Threads上載相片，可見當時列車由彩虹站前往九龍灣站，滿地都是白色油漆，包括接近車門位置，地上留有懷疑鞋印痕跡，但對面仍然坐有1名乘客，樓主形容「望住阿叔搞到咁（倒瀉油漆），佢都真係幾尷尬」。

許多網民留言指「清潔姐姐有排搞」、「咁唔小心」、「仲有人坐，唔怕有味咩？」、「港鐵寫明唔准帶油漆，𠵱家唔只帶上車，仲要倒瀉埋」。

可被罰款5,000元 監禁6個月

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，事發3月15日下午大約3時，港鐵職員接獲通知指，1列觀塘綫列車地面上有油漆，車站職員隨即上車跟進，提醒附近乘客避免觸碰，列車其後返回車廠清理。

港鐵曾經提醒市民切勿攜帶危險或易燃物品，例如油漆、天拿水、壓縮氣體和石油氣等，港鐵職員有法定權利拒絕任何攜有危險品的人士，進入港鐵任何範圍，根據《香港鐵路附例》第39條，除非獲港鐵公司妥為授權的人員之外，任何人不得攜帶受《危險品條例》的條文所規限的物質或其他東西進入鐵路處所的任何部份，一旦違反，最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

（綜合）