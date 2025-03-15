老婦金鐘站就地小便！地面遺大攤疑似尿液　網民勸諒解　港鐵回應

無論任何年紀，都不應該隨地小便！日前有港男搭乘港鐵，於金鐘站月台目睹有老婦突然「踎低屙尿」，地面因而遺留大攤液體，遂貼出照片提醒其他乘客，「咪X以為係水就踩落去」。有網民批評老婦行為缺德，揶揄「$2（長者乘車優惠）流動廁所，值」；不過有人猜測涉事老人或有苦衷，「可能老人家真係忍唔到」，但認為對方事後應即時通知車站職員清理。



港鐵回應《香港01》表示，金鐘站未收到乘客反映相關事件，如乘客遇到上述情況可通知車站職員作出跟進，亦呼籲乘客為己為人，應保持車站清潔。



有港男搭乘港鐵時，於金鐘站目睹有老婦當眾於閘內範圍小便。（示意圖／資料圖片）

老婦港鐵金鐘站內當眾小便

「救得一個得一個」，該港男於周四（13日）晚上在threads帳號發帖，指於港鐵金鐘站、往柴灣方向近車頭位置，目擊1名短髮阿婆突然「踎低屙尿」。從他上傳的照片顯示，金鐘站內1個較隱蔽、柱子旁地面遺留大攤液體，疑為樓主所述小便。樓主於是提醒其他乘客，「咪X以為係水就踩落去」。

金鐘站閘內地面遺留大攤水迹，相信是老婦尿液。（threads圖片）

老婦隨地小便行為捱轟缺德

有網民批評老婦隨地小便行為缺德，「唔怪得之成日有尿味啦！真係有人屙尿！」、「平時行行下街無啦啦見到有攤水都會避開，十成十係尿，睇吓係狗定人尿咁解」，又揶揄「$2（長者乘車優惠）流動廁所，值」。

網民估計當事人或有苦衷

惟有人估計老婦或有苦衷，「阿婆可能有認知障礙症」、「可能老人家真係忍唔到」，但認為無論任何原因，對方事後都應即時通知車站職員，以作清理。

港鐵：未接獲與事件相關投訴

港鐵回覆《香港01》表示，涉事車站未有收到乘客反映事件，強調港鐵一直致力為乘客提供清潔及舒適的乘車和候車環境，包括日常於收車後或有需要時清潔列車及車站，同時有賴乘客配合保持各設施潔淨。港鐵指若遇到上述情況，乘客可通知車站職員，以便作出適切的跟進，亦呼籲乘客為己為人，保持車站清潔，以及避免作出滋擾其他乘客的行為。

使厭惡性物體流入鐵路處所任何部份 可被罰款5,000元及監禁6個月

根據《港鐵附例》第6條，任何人不得致使、准許或容受污物、污水或其他厭惡性物體流入，或進入或放置在鐵路處所的任何部份，違例者最高可被罰款5,000元及監禁6個月。此外，第25條亦列明，任何人不得在列車上，或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違例者最高可被罰款5,000元。

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