老鼠出沒！旺角站驚現「米奇」影片瘋傳　網民笑逃票　港鐵咁回應

早前有老鼠亂闖港鐵車廂引起網民熱議，而日前又再有老鼠誤進車站。有網民於港鐵旺角站發現老鼠，故拍片上傳到網上並笑言「這是迪士尼公園？」。另有網民亦笑稱「米奇夠鐘去返工」，更有人笑指老鼠「逃票」，「佢都未買車飛」。



《香港01》已就此事向港鐵查詢，港鐵指近期沒有接到相關報告；又表示除了日常清潔消毒工作外，亦會定期進行防治蟲鼠的工作，以保障乘車環境衛生舒適。



網傳影片指1隻老鼠誤闖旺角站。（Threads影片截圖）

該名網民在社交平台Threads上傳影片，指於港鐵旺角站發現鼠蹤，並表示「難道這不是旺角站 這是迪士尼公園？」。從影片可見，1隻老鼠誤闖旺角站內，並在牆邊的排水渠蓋上嗅來嗅去。

老鼠在排水渠蓋上嗅來嗅去。（Threads影片截圖）

網民笑指老鼠「逃票」

影片引起網民關注，有網民笑言老鼠是「米奇」想去迪士尼樂園，「其實佢想去迪士尼公園」、「米奇夠鐘去返工」，也有人笑指牠未買車票，「逃票」、「佢都未買車飛」。不過，也有人提出擔憂，「咪多得啲人喺地鐵食嘢囉，遲早好似歐洲地方」。

港鐵指有定期進行防治蟲鼠工作

港鐵回覆《香港01》查詢時指不清楚片段來源和拍攝時間，而近期沒有接到相關報告；又提醒乘客如發現相關情況，可通知車站職員，以便安排跟進清潔消毒及滅鼠工作。港鐵又表示除了日常清潔消毒工作外，亦會定期進行防治蟲鼠的工作，以保障乘車環境衛生舒適。