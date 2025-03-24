超豪養老院月費逾百萬日圓！富婆因1事灑淚半夜速逃：不要回去了

豪華養老院有專人照顧，設施優良，如能負擔高昂費用，絕對是養老絕佳選擇。惟日本東京1名七旬富有寡婦，因女兒要嫁到遠處，她在家中無人照顧，所以決定動用亡夫的人壽保險，加上出售昔日愛巢的資金，入住當地的豪華療養院（養老院），而入住費用數千萬日圓（估計數百萬港元），而每月開銷都近100萬日圓（約5.2萬港元）。



婆婆本身以為自己已算很富裕，豈料原來許多院友比她更有錢，不少人年輕時出入上流社會，例如擔任醫生或從商，導致院內階級觀念極重，如果用膳時不小心坐錯該批「上流族」的餐桌，她就會感受到旁人的不悅眼神，甚至有人當場表現不耐煩。婆婆原本一直忍耐，直到有次遭院友挖苦，對方向她提出質疑「（妳）真的適合住在這裡嗎？」，令到婆婆忍無可忍，午夜衝出院舍，哭訴：「我不要回去了！」寧願租住女兒住所附近單位，以便跟女兒更靠近而獲得照顧。



美智子搬入去豪華護老院，即被豪華裝修打動，包括有寬敞房間，詎料入院後的體驗卻不似預期。（示意圖/gettyimages）

女兒推薦豪華療養院 婆婆被打動決入住

日媒於今年2月報道，75歲花田美智子（化名）本身和丈夫及女兒住在東京，丈夫多年前過世，其49歲獨生女兒返回鄉下成家，只有她獨居東京。美智子擔心如果發生意外，屆時求救無門，但又不想離開住所入住療養院，心情比較矛盾。

女兒聞訊向母親推薦東京1間豪華療養院，位於黃金地段，加上設施豪華，猶如高級酒店，入住費用高達數千萬日圓，每月開銷都近100萬日圓。美智子考慮到丈夫留下的人壽保險金，加上賣掉住所，相信能負擔相關費用，最終決定賣樓入住療養院。

當搬入去時，美智子即被豪華裝修打動，她入住寬敞的房間，院內法式餐廳食物和豐富活動均超出其預期，她意識到自己的生活質素將會大大提升。

美智子因背景問題而無法跟院友打成一片，為此感到難受。（示意圖/gettyimages）

院友年輕時出入上流社會 婆婆感格格不入

但住了一段時間後，美智子開始感到格格不入，因為很多院友都是知名人士，入住前是成功企業家或醫生，每日吹噓自己輝煌成就、出國旅行和購買奢侈品。美智子本身都以為自己生活都算富裕，但與院友相比起來，簡直是差天共地。

院友更根據財力分別組成不同派系，令到美智子感到困擾。 特別是用餐期間，如果美智子「坐錯地方」，她就感受到旁人不悅眼神，甚至有人當場表現不耐煩的態度，這種無形壓力令她變得愈來愈沉默，開始懷疑自己是否不應該入住這間養老院。

美智子離開養老院，改為租住女兒住所附近的單位。（示意圖/gettyimages）

遇到院友挖苦 當晚「離院出走」

之後發生1件事情，令到美智子不得不走。事緣在機構舉辦的1次社交活動中，另一位住客挖苦美智子，詢問她「真的適合住在這裡嗎？」。美智子當時微笑應對，表面上似沒有在意，但當晚因而失眠，大約在凌晨1時，她認為「受夠了這個地方」，不理會職員阻止，繼而頭也不回衝出院舍。

警方事後尋回美智子，並通知其女兒到場接走，而美智子哭訴「我不要回去（養老院）了！」，堅決拒絕返回院舍，之後改為租住女兒住所附近的單位。

中途離院未必能獲全額退款

日媒表示類似個案並不罕見，提醒長者入住養老院前，尤其是豪華養老院，都要先了解院友背景、機構舉行的活動，以及院友和員工的關係，中途離開養老院，有機會未必能夠全額退款，所以最好參觀數間養老院，尋找最適合自己的院舍。

（THE GOLD ONLINE）