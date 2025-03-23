火鍋店門外驚見味精袋堆疊！港女：像中了味精毒　網民拆解真相

眼見未必為真！有港女於網上發文表示，日前經過北角1間火鍋店門前，赫然發現行人路邊堆滿一排「味精山」，即由味精帆布袋堆壘而成的雜物，不禁大呼「真係見到都即刻覺得自己中咗味精毒！」。樓主她好奇到底是什麼餐廳會購入大量味精，又好奇為何放路邊阻路也沒人理會。



有網民看照片後留言解畫，「味精山」的帆布袋並非裝有味精，而是建築廢料，是建築工人一貫做法，「擺廢料啫，個袋夠厚夠韌，甚至可以再用多次」、「味精袋有見過，肥料袋都見過，主要係公司搵到咩袋咪用咩袋，裝建築廢料無咁講究」、「呢隻袋喺五金舖有，2元個，用來裝裝修垃圾，可以自己去五金舖問吓」。



有港女於網上發文表示，日前經過北角一間火鍋店門前，赫然發現行人路邊堆滿一排「味精山」。（Threads圖片）

火鍋店門外驚現「味精山」 網民解畫：是建築廢料

該港女於Threads發文指出，外出吃飯經過北角僑冠大廈一間火鍋店門外，赫然發現行人路邊堆滿一排帆布袋，包裝印有「味精」等簡體字，堆疊成一座「味精山」，大呼「好誇張！到我食完飯返嚟都仲堆喺度」，又說「真係見到都即刻覺得自己中咗味精毒！」。她問道：「好好奇到底咩舖頭會入咁大量國產味精？又好好奇點解可以阻住條路都冇人理？」

不少網民留言表示，尼龍袋實質是裝了建築廢料，「泥頭袋嚟，回收返嚟裝泥頭就咩牌頭都有㗎啦，最常見大陸麵粉，之前見過來自呼和浩特都有，我呢邊啲五金舖賣$1.5一個。會咁樣封口100%泥頭，新裝味精麵粉一定係長方形平放疊起方便儲存，唔會咁樣紮起扔喺度，呢啲尼龍袋好厚身，裝泥頭磁磚碎片都未必鎅得穿，所以香港好多裝修佬都用佢，專業打拆就通常用泥頭桶直接推上車」。

有網民留言解畫，「味精山」並非裝有味精，而是建築廢料。（Threads圖片）

網民批阻街 亂扔建築廢料屬違法

有網民就批評阻街，「嘩啲泥頭就咁擺喺度，唔清呀」、「冇人理係因為冇人認，正如有啲區直接成個斗擺泊車位，又係冇名、冇入錶」。

根據第354章《廢物處置條例》16A「禁止非法擺放廢物」，如任何人在任何地方擺放廢物，或促使或准許廢物被擺放於任何地方，則除非該人有合法權限或辯解，或有該地方的任何擁有人或合法佔用人的許可，否則該人即屬犯罪。如屬第一次定罪，可處罰款20萬元及監禁6個月。

根據第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，「非法擺放廢物」定額罰款為6,000元。