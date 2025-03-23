西灣河男童衝馬路擋車！司機喝斥竟做這表情拒讓路　後續更傻眼

馬路如虎口，成人要小心看管兒童免生意外！日前有西灣河街坊目堵1名男童衝出馬路，以身擋着駛經的車輛，即使被司機喝罵仍未有收斂，反而「做鬼臉」拒絕離開讓路；而同行外傭只是大聲呼叫男童「返上行人路」，卻沒有上前拉帶走他，故於網上發文，希望男童家長獲悉事件，勸籲「請教導一下小朋友注意安全」。



許多網民譴責男童的行為極度危險，「今日撞唔到，下次就會」、「唔好累X咗個司機」。有人就認出涉事男童就讀小學，建議樓主向校方舉報反映，「email畀學校，老師會處理」。不過樓主回覆指，「我嘅原意係想通知家長要好好教導佢，並唔係想要去學校告發佢」，因此表明不會傳送電郵致該間小學。



西灣河街坊目擊有男童衝出馬路擋車，被司機喝斥則做鬼臉拒讓路。（FB「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

男童衝出馬路擋車 被司機喝斥「做鬼臉」拒讓路

該途人在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，並上傳1張照片，指於西灣河興民街目睹相中穿着白色上衣、藍色短褲的男童衝出馬路，並試圖擋住駛經的車輛。有小型貨車司機見狀便出言喝斥，詎料男童未有退讓，反而「喺馬路中心跳下跳下，做鬼臉」，拒絕讓路予車輛駛過。

同行外傭僅呼叫：返上行人路 無出手拖走男童

樓主續稱，當時與男童同行的外傭只是大聲呼叫「返上行人路」，並沒有行出馬路拖走男童。相隔一陣子，樓主見到外傭「叫到氣咳」，甚至從後追着他，邊叫邊追，似無法管控對方，故發文希望相中男童父母可以知悉事件，勸告「請教導一下小朋友注意安全」。

途人發文，盼男童父母教導對方注意安全。（FB「筲箕灣西灣河關注組」截圖）

網民怒斥危險：唔好累X咗個司機

許多網民紛紛批評男童的行為累己累人，「我命由我不由天」、「想投過胎」、「今日撞唔到，下次就會」、「唔好累X咗個司機」、「建議播放交通意外片段畀啲學生睇，以作警惕」。有人覺得教育小童並非外傭責任，「好老實，佢老豆老X教到嘅就唔會咁啦，所以生仔真係要考牌」、「唔通你叫工人姐姐打佢哋咩，人家打份工」、「你旨意工人姐姐，10個有9個都唔理㗎啦，死嘅又唔係佢個仔女」。

有人認出男童就讀小學 建議向校方反映

有留言認出疑似涉事男童就讀小學，建議樓主可向校方反映，「俾學校知道一定會記大過，影響校譽」、「email畀學校，老師會處理」。不過樓主回覆指，「我嘅原意係想通知家長要好好教導佢，並唔係想要去學校告發佢」，故不會傳送電郵致該間小學。

（facebook「筲箕灣西灣河關注組」）