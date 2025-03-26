籃球直播「超辣口罩女球迷」意外爆紅　IG噴血泳裝與正面照同曝光

23日台灣TPBL職籃新竹御嵿攻城獅對陣福爾摩沙夢想家比賽，除了激烈衝突外，導播也給了線上觀眾更多視覺上的衝擊。



在中場休息時間，鏡頭便照向了一名口罩正妹，不過大家更關注的莫過於她的姣好身材，並且火速神出她的IG，這才知道她在網上也是小有名氣，IG追蹤數超過7萬。

台灣TPBL職籃直播一名口罩正妹爆紅。（YouTube@TPBL）

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攻城獅與夢想家之戰，中場休息時間，從TPBL的直播畫面可見，攝影師將鏡頭帶到一名身穿平口上衣的女子身上，導播也順勢將畫面停留在那，儘管她戴著口罩相當低調，但不少人卻注意到她那出眾的身材，令不少球迷都在直播聊天室暴動，紛紛留言直呼：

「重拾看台籃的熱情」

「跪求IG」

「有神人可以開門嗎？」



後來還真的有人光速將這位口罩正妹的IG給神出，可見她在網路上也是小有名氣，在IG坐擁超過7萬人次追蹤，從她發布的限時動態可以得知，當天會身穿平口上衣現身球場，是因為周末和閨密去台中大玩特玩，前一晚還去夜店看猛男，因為沒有多帶衣服所以才會穿那套去看球。

有人光速將這位口罩正妹的IG給神出，原來是小有名氣的網美小妮子，IG上有逾7萬粉絲。（IG@nina__0917）

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