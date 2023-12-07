瘋傳美女球迷側臉「激似邱淑貞」 網民一看IG其他相：角度很重要
撰文：TVBS新聞網
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在看球賽轉播時，導播經常會在休息時間捕捉觀眾席的正妹和帥哥，讓觀眾能大飽眼福。
日前有名網友截下PLG轉播一幕，畫面中一名長髮女子面容姣好，還穿著低胸上衣露出傲人身材，側顏神似女神邱淑貞，掀起熱議。
所有人都驚呼激似邱淑貞 IG其他照片曝光（點圖放大瀏覽）：
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一名台灣網友在PTT的Beauty版上發文表示，「PLG國王對鋼鐵人，場邊突然出現亮點」。
可以看到照片中，一名長髮正妹側臉面對鏡頭，眼神專注地看球賽，神似邱淑貞在《賭神2》中所扮演的「海棠小姐」，令原PO直呼「還以為海棠小姐來看球，跪求大神～～～」。
看到截圖後，網民紛紛狂讚，「您真會截」、「你截的這張真的正」、「有邱淑貞的神韻」、「海棠小姐是你？！」、「穿一身紅的話就100％了」。
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其中，還有人留言表示圖中女生是他朋友，並貼心附上IG，「傻眼，她我朋友」、「朋友的女友」。
實際到她IG上查看發現，帳號主人不定時地會發在球場看球的貼文或限時動態，而她在16個小時前也確實有到場觀賽，並在發限時動態紀錄，在這之中化身林書豪小粉絲寫下「好的，摸到書豪手我什麼都好」。
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