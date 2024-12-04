「火辣女球迷」被拍即怕醜遮臉　鄰座男竟「粗暴強迫狂搖」全直播

PLG（台灣男子職業籃球聯盟）上周在台南市成功大學中正堂比賽，台南台鋼獵鷹在主場迎戰桃園領航猿。



然而在中場休息時間，導播將畫面切換至一位女球迷身上，一旁身穿西裝的男姓友人見狀，表演慾極強，拉起她的手跟著音樂一起搖。

PLG上周在台南市成功大學比賽，場邊一場小插曲反成焦點。（YouTube@P.LEAGUE+）

雙手遮臉兼蹲地避鏡頭 慘遭西裝男多次粗暴「抓起狂搖」（點圖放大瀏覽）：

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上週台鋼獵鷹主場交手領航猿之戰，這也是台南本季主場首戰，在中場休息時間，導播一度將鏡頭切給三位坐在觀眾席的球迷，畫面可見，當時中間那位西裝男子發現有鏡頭在拍他們，一度用雙手勾著坐在他左右兩邊的女子，而她倆也都害羞地遮住臉。

西裝男發現鏡頭還在拍，看起來有些不知所措，後來決定抓起左邊那位身穿湖水綠女性友人的雙手，接著開始上下左右搖擺，而那位女子也害羞到一度蹲在座位前方不敢起身，這段畫面在網上曝光後，也掀起全網暴動。

值得一提的是，攝影師在中場休息時間意外捕捉到這一幕，導播也決定讓觀眾大飽眼福，一共留了90秒的時間給他們，鏡頭可以說是拍好拍滿。

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