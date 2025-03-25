旺角買雪糕要求洗機！港女：好抗拒椰子味　西客VS合理要求引熱議

乳酪雪糕口味選擇多，到底要求店員洗機，清走上一位顧客所點口味的殘餘物是否合理？有港女於網上發文公審旺角一間雪糕店店員拒絕幫她清洗雪糕機，指出付款時已向店員表明「我好抗拒椰子個味」，結果雪糕製好後底下混合了上一位顧客所點的藍莓椰子味，她十分不滿地批評店員「如果唔鍾意呢份工就唔好做啦」。



帖文引起熱議，不少網民留言批評港女是「西客」，「你真係一個西客，奄尖就過主啦」、「個個好似你咁一日要洗幾百次，搵鬼做」。不過有網民就指出，曾被同一品牌雪糕店店員主動問過是否需要洗機，「有啲阿姐會話『上手係藍莓，介唔介意？』，我就絕對歡迎3隻味」。



有港女於網上發文公審旺角一間雪糕店店員拒絕幫她清洗雪糕機。（fb群組「香港雪糕關注組」圖片）

港女抗拒椰子味 要求店員洗雪糕機

該港女於fb群組「香港雪糕關注組」發文，指出日前在旺角一間雪糕店點了杯芒果哈密瓜味乳酪雪糕，她知道前一位顧客點了藍莓椰子味，故付款時已向店員表明「我好抗拒椰子個味」，請求製作她的雪糕時先洗一洗機，但店員當時只顧着罵她「小姐你要買就排收銀呢邊，唔好企雪糕櫃嗰邊！」。

港女原以為店員收到她的要求，沒料到雪糕製好後，「一杯芒果哈密瓜出嚟係淺紫紅色嘅！反轉個底仲有上一手藍莓皮&椰子！」。港女大感不滿，批評店員「如果唔鍾意呢份工就唔好做啦」，更因雪糕混合了椰子味，只能給丈夫吃，「我嬲到成杯畀咗我老公食，搞到佢以為我今日皇恩浩蕩呀」。

港女不滿雪糕製好後，混合了上一位顧客所點的藍莓椰子味。（fb群組「香港雪糕關注組」圖片）

港女不滿雪糕製好後，混合了上一位顧客所點的藍莓椰子味。（fb群組「香港雪糕關注組」圖片）

網民批西客 VS 確實有洗機服務

帖文引來網民批評，「西客何其多，生意難做」、「買嗰一杯雪糕就要人哋洗部雪糕機，真心xls，明知自己咁麻煩，自己買部喺屋企整啦」、「會洗㗎咩，我次次買都溝上手嘅」、「其實真係會好少洗機囉，公主唔好食雪糕啦」、「其實你可以買兩杯，第一杯畀老公，第二杯畀自己」、「可憐老公原來平時要皇恩浩蕩先有得食」。

不過亦有網民指出，確實有洗機服務，「我喺大埔買，真係10次有8次職員會主動問我要唔要洗機，仲會話我知上手係食咩，問我介唔介意」、「其實以前有喺其他分店食過，佢會用小小純乳酪過一過部機，下一家就食唔到上一家嘅味了」、「我都試過，同埋佢哋洗機都好快，一兩分鐘嘅事」、「我記得好耐之前洗機係正常流程，但整吓整吓就變咗問介唔介意上一手嘅味」。

港女不滿指，「一杯芒果哈密瓜出嚟係淺紫紅色嘅！反轉個底仲有上一手藍莓皮&椰子！」。（fb群組「香港雪糕關注組」圖片）

港女更新帖文：洗機快過出一杯製成品

港女事後再更新帖文表示，「只係好奇原來大家未見過佢哋洗機？仲問我係咪第一次食？」，強調「我就係食咗好多年，成日食見得多先知」。

港女說，店員洗機過程只是倒水或「𢳂一球雪糕」，放進攪拌乳酪的錐形透明筒中，「拉一次兩次就已經洗完，快過出一杯製成品，因為冇阻力，等個個以為麥記雪糕機」，而且好多店員都會主動問是否介意上一位顧客所點口味及主動洗機。

港女又於留言區補充道，她當時於晚上9時半購買，後面沒有其他顧客，「成個舖面得我一個」，所以才提出洗機，「我唔刪post係因為我真係有道理」。她指出，洗機是好基本的要求，不洗會影響下個製成品的顏色和味道，「我冇諗過佢可以唔做」，而且店員聽到她的要求時可以拒絕，她會選擇不買，「而唔係照行過去令到我誤會佢聽到，但唔理，然後整出嚟焗我要」。