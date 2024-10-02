排隊買雪糕遇內地人插隊！港男指責反被嗆：閉嘴　職員1句獲激讚

插隊行為實在不要得！有港男昨日（10月1日）於社文平台發文，指排隊等候買雪糕時，被1對內地情侶插隊，他有禮提醒情侶中男士，「先生你插隊，麻煩你排隊」。惟男子否認插隊，其女友則表示自己排隊多時，彼此爭執引來雪糕車職員注目，對方繼而詢問「邊個無排隊？」。情侶被眾人踢爆後，職員霸氣喊道「你不會買到的，你去排隊吧」，男方繼而斥責樓主「什麼垃圾人」，離開前更故意撞向其母親，樓主不滿故將事件分享到網上，質疑「排隊同埋唔好打尖真係咁難咩」。



許多網民力撐樓主挺身而出，指責情侶插隊行為，「大聲X到佢哋驚就啱」、「插隊仲惡人先告狀」；亦有人激讚職員正義感，「個Staff（職員）好好，有時遇着啲唔理插隊，照收錢嘅真係會頹」，樓主對此都表示感激，「如果佢唔出聲嘅話，我都真係無嗰個大陸人辦法」。



有港男國慶日排隊買雪糕，遇內地人插隊，出聲指責反被要求「閉嘴」。（threads圖片）

排隊買雪糕被內地人插隊

該港男在threads發帖並上傳照片，指當時正排隊等候購買雪糕，雖然已看見長長「人龍」，但因家人想吃雪糕，所以他亦只好前往排隊。他表示，突然被1對內地情侶插隊，他於是上前詢問對方前面的遊客，是否認識該對情侶，被告知他們並不認識後，樓主便有禮提醒情侶中的男士，「先生你插隊，麻煩你排隊」。

不過該對情侶否認插隊，其中男方還謊稱「你不要亂講，我沒有，我一直在排」，樓主指前方遊客已表明不認識他們二人，故質問對方「你不是插隊是什麼？」。此時女方又指自己一直從後面位置開始排隊，樓主遂要求對方形容後方壁畫樣子，「一直排了半小時，大概有什麼也會說到吧？」，可是對方沒有回應，其男友更屢次要求樓主閉嘴，他則反駁「為什麼我要閉嘴？你是誰？」。

雙方爭執引來雪糕車職員注意，對方於是大聲詢問：「邊個無排隊？」前方遊客以及樓主紛紛指向插隊的情侶，職員繼而霸氣喊道「你不會買到的，你去排隊吧」。其中女方聞言無奈稱「算了算了，不吃了」，並拉走男友，不過男子離開時深深不忿，反斥樓主「什麼垃圾人」，更故意撞向其母親。現場不少目擊過程的內地遊客見狀安撫樓主，指相關男女已離開，不要再憤怒。

插隊情侶離開前，男方更斥責樓主「什麼垃圾人」，更故意撞向其母親。（《春嬌救志明》劇照）

網民激讚：職員做得好

帖文惹來大量網民狠批插隊情侶，「大聲X到佢哋驚就啱」、「唔打尖好似攞佢命咁」、「插隊仲惡人先告狀」、「以後排隊要影定張（背）脊相！問佢：『邊個係你呀！仲唔係打尖』」。有人就讚揚正義的職員代為發聲，「每次擊退呢啲打尖人都係靠本身店舖職員」、「個Staff（職員）好好，有時遇着啲唔理插隊，照收錢嘅真係會頹」、「無助長呢啲歪風，真係好值得讚！」。

樓主之後補充，插隊的情侶只是個別例子，當時仍見不少守規的內地遊客，「其實我前後好多都係大陸嘅人，佢哋真係正正常常排緊隊，總係會有啲老鼠屎扮晒蟹」，又表示歡迎世界各地旅客來港旅遊，但就希望每人都懂得基本禮儀和禮貌，「排隊同埋唔好打尖真係咁難咩」。他慶幸是次遇幫忙發聲的職員，「如果佢唔出聲嘅話，我都真係無嗰個大陸人辦法」。

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